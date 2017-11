Heidelberg (ots) - Juso-Chef Hahn warnt vor Personalstreitigkeiten- "Müssen die Partei einen, anstatt sie auseinanderzutreiben"Heidelberg. Der baden-württembergische Juso-Landesvorsitzende LeonHahn warnt vor dem Landesparteitag in Donaueschingen vor persönlichenAttacken. "Personalstreitigkeiten haben in unserer derzeitigenSituation keinerlei Berechtigung", sagte er der Rhein-Neckar-Zeitung(Samstag). Den angekündigten Leitantrag des SPD-Nachwuchses, der miteinem Papier der Generalsekretärin Luisa Boos konkurriert,verteidigte er. "Der einzige Punkt, an dem eine Auseinandersetzungvon Flügeln überhaupt sinnvoll ist, ist die inhaltliche Debatte",sagte Hahn. Der Juso-Antrag ziele darauf ab, einen solchen"Debattenraum" zu schaffen. "Das ist genau die einzige Art und Weise,bei der es legitim ist, zu streiten", so Hahn.Insgesamt wirbt Hahn trotz der aufbrechenden Konflikte vor demParteitag am Samstag um Zusammenhalt. "Ich erwarte von derLandesspitze, dass es ihr gelingt, die gesamte Partei hinter einergemeinsamen Idee zu versammeln", sagte er der Rhein-Neckar-Zeitung."Die Menschen haben bei einer 12,7-Prozent-SPD kein Verständnis fürFlügelauseinandersetzungen. Wir müssen die Partei einen, anstatt sieauseinanderzutreiben."Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell