RNZ: Heraeus: Deutsche Wirtschaft will in Afrika investieren / Korruption ist das Hemmnis Nummer Eins / Duales Berufsbildungssystem aufbauen

Der Präsident des Netzwerkes "Business 20",Jürgen Heraeus, hat die G20-Staaten zum verstärkten Einsatz gegenKorruption in Afrika aufgerufen. "Die Korruption ist in Afrikaunverändert das Investitionshemmnis Nummer Eins", sagte Heraeusanlässlich des G20-Afrika-Gipfels ins Berlin. "Kein Privatinvestorkann sich sicher sein, dass das Geld auch dort ankommt, wo esbenötigt wird", so Heraeus im Interview mit der"Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg, Dienstagausgabe).Deutsche Firmen wollten in Afrika investieren, sagte Heraeus,ehemaliger Geschäftsführer und heute Aufsichtsratschef desgleichnamigen Technologiekonzerns. "Wir wollen und werden einenBeitrag leisten", sagte er. "Aber die deutsche Industrie wird erstdann in großem Maße in Afrika investieren können, wenn sie sichersein kann, nicht wegen Korruptionsvorwürfen in Schwierigkeiten zugeraten."Heraeus zufolge soll in einigen Ländern des Kontinents dasdeutsche System der dualen Berufsausbildung eingeführt werden. "Wirbrauchen Projekte, die vor Ort Perspektiven schaffen", sagte er."Sonst werden sich noch mehr Menschen aus Afrika zu uns auf den Wegmachen." Bis der Migrationsdruck auf Deutschland nachlasse, werdeaber noch viel Zeit vergehen. "Wir müssen da in Zeiträumen von fünfbis zehn Jahren denken."