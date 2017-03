Heidelberg (ots) - Die Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg)kommentiert die beginnende Endphase der Brexit-Verhandlungen:"Jetzt wird's ernst auf der britischen Insel: Ab der offiziellenErklärung des EU-Austritts am 29. März läuft die Uhr rückwärts. ZweiJahre lang müssen über 20.000 Regeln und Gesetze überarbeitet werden,dann heißt es endgültig "Bye-bye, Britain!". Und 2019 - ja, wo stehtEuropa dann eigentlich?Tatsächlich weiß niemand, wie die Trennung tatsächlich aussehenwird. Die politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichenVerflechtungen sind deutlich tiefer, als es die scharfe Rhetorik vom"harten" Brexit glauben machen will. Ein klarer Schnitt scheint kaummöglich. Zumal Brüssel - geschweige denn die verbleibenden 27EU-Mitgliedsstaaten - nicht gewillt ist, einen schmerzfreien Abschiedzu erlauben. Schäuble pocht sicherheitshalber schon jetzt darauf,dass Großbritannien bis zum bitteren Ende seinenZahlungsverpflichtungen nachzukommen habe. Die Unterhändler dürftenim Detail dieser giftigen Großlinie folgen und um jeden Vorteilringen.Hinzu kommt: Theresa May muss noch die Heimatfront beruhigen. Sosehr, wie der Brexit die EU verunsichert, könnte ein AbschiedSchottlands das Vereinigte Königreich erschüttern. Auch dort dieZielmarke für ein erneutes Referendum: Ende 2018/Anfang 2019. Europa,quo vadis?"Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell