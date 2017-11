RNZ: Beck: Hilfe für Angehörige von Terroropfern verdoppeln

Heidelberg (ots) - Der Beauftragte der Bundesregierung für dieVerletzten und Hinterbliebenen des Anschlags auf den BerlinerBreitscheidplatz, Kurt Beck (SPD), hat die Verdopplung derSoforthilfe für Opfer von Terroranschlägen gefordert. "DieSoforthilfe für Hinterbliebene - 10 000 Euro für den Verlust einesVerwandten ersten Grades - ist zu niedrig.", sagte Beck im Gesprächmit der in Heidelberg erscheinenden Rhein-Neckar-Zeitung(Wochenendausgabe). "Viele Länder zahlen mehr als das Doppelte, dashalte ich auch für Deutschland für angemessen."Beck kündigte an, Anfang Dezember seinen Abschlussberichtvorzulegen. Darin fordert er auch, statt seiner befristeten Arbeiteine dauerhafte Stelle für einen Opferbeauftragten beim Bundeinzurichten. "Wir können nicht warten, bis wieder etwas passiert, umdann von vorne anzufangen", sagte er. "Wir können die Betroffenennicht alleine lassen."Für den Fall künftiger Terroranschläge fordert Beck, sofort vorOrt eine zentrale Anlaufstelle für Hinterbliebene einzurichten. InBerlin hätten sich Angehörige "abgewiesen und im Stich gelassengefühlt in den Stunden größter Verzweiflung". Auch forderte er, dassbei einer eindeutigen Identifizierung etwa durch gefundeneAusweispapiere künftig nicht mehr auf Genanalysen gewartet werdenmuss. "Es gab Menschen, die haben drei Tage lang nicht gewusst, obihre Angehörigen unter den Opfern sind. Das dürfen wir niemandemzumuten."Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell