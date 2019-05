RNZ: Bauen - Kommentar zum Wohngeld

Heidelberg (ots) - Das Thema Wohnraum bleibt eines der Megathemenmit jeder Menge Sprengkraft. Das beweist die Aufregung um dasKühnert-Interview ebenso wie die großen Demos gegen "Mietwahnsinn"oder das Volksbegehren gegen Immobilienkonzerne in Berlin. So gesehenmüsste es eigentlich das Ziel sein, die Zahl derWohngeld-Berechtigten auf Null zu bringen - durch bezahlbare Mietenund ein Zurückdrängen des Niedriglohnsektors, der die Bedürftigenerst produziert. Wenn Schwarz-Rot nun das Allernotwendigste beimWohngeld tut, ist hier noch keine allgemeine Linderung erreicht. Diegibt es nur, wenn Bund und Kommunen wieder massiv in den Wohnungsbaueinsteigen.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell