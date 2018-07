RM: Ist das wirklich normal?

Der RM-Schlusskurs wurde am 26.07.2018 an der Heimatbörse London mit 231 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internetsoftware und -dienste".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die RM-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 241,33 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 4,47 Prozent erzielen, da sie derzeit 231 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die RM-Aktie ein Durchschnitt von 198,58 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 231 GBP (+16,33 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (224,98 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,68 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der RM-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. RM erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um RM auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von RM sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.