RMS Automotive unterzeichnet dreijährige Vertragsverlängerung mit Mazda Motors UK (FOTO)

München (ots) -Das langfristige Engagement für das Remarketing von Innovation undFührung ist ein wichtiger Meilenstein in einer Partnerschaft voninsgesamt 14 Jahren.RMS Automotive, ein führender Anbieter vonFahrzeugbestandsmanagementlösungen und Remarketing-Plattformen, hatseine Partnerschaft mit Mazda Motors UK kürzlich mit einer neuen, aufdrei Jahre angelegten Vertragsverlängerung untermauert und damit denGrundstein für eine 14-jährige Partnerschaft gelegt.RMS führte 2007 eineOnline-Großhandels-Wiedervermarktungsplattform ein, die es Mazdaermöglichte, die Sichtbarkeit über die gesamte Fahrzeugpaletteaufrechtzuerhalten und zu kontrollieren, sowie bessere Entscheidungenzu treffen, mit denen Mazda eher in der Lage ist, den Wert derWiedervermarktung durch kürzere Fristen, erhöhte Residuen undgeringere Abschreibungskosten zu verbessern - und zwar in einerzuverlässigen, benutzerfreundlichen Oberfläche.Um die Pläne von Mazda für ein strategisches Wachstum weiterhin zuunterstützen, ist RMS von einem datengesteuerten Modell auf eineerlebnisorientierte Lösung umgestiegen. Die Nutzer profitieren dabeivon flexiblen Angebots-, Kauf- und Liefermöglichkeiten überMulti-Channel-Remarketing. Das robuste System kann Aktivitäten inEchtzeit überwachen und auf Basis der Fahrgestellnummer aufFahrzeugdetails und historische Daten zugreifen."RMS Automotive bringt einen enormen Mehrwert für unserGebrauchtwagen-Remarketing. Wir haben während der gesamten Dauerunserer Geschäftsbeziehung großen Erfolg gehabt und ihrkontinuierliches Engagement für Innovation und die Unterstützung vonMazda zum Erreichen unserer Ziele war ausschlaggebend für unsereEntscheidung, unsere langfristige Zusammenarbeit fortzusetzen", sagtSteve Tomlinson, Head of Fleet Operations, Mazda Motors UK.Das erweiterte Händler-Webportal optimiert das Kundenerlebnis undmacht es auf jedem Gerät jederzeit und überall verfügbar."Das neue Portal zielt darauf ab, eine wirklich positiveBenutzererfahrung zu schaffen, die persönlich, überzeugend undeinprägsam ist und auf dem Verständnis der Endkunden basiert. Wirhaben es uns zur Aufgabe gemacht, die Kunden zu Innovation und Erfolgzu führen und gleichzeitig deren Bedürfnisse zu erfüllen." - sagtSebastian Fuchs, Senior Sales and Marketing Director Europe von RMSAutomotive.Weitere Informationen finden Sie unter www.rmsautomotive.eu