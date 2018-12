RLJ Lodging: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "iShares Adaptive Currency Hedged MSCI Eurozone ETF":

In unserer neuen Analyse nehmen wir RLJ Lodging unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die RLJ Lodging-Aktie notierte am 21.12.2018 mit 16,75 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir RLJ Lodging auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die RLJ Lodging-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 3 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (22 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 31,34 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,75 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält RLJ Lodging eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Die Aktie von RLJ Lodging gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 22,31 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Real Estate", der 95,15 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,04 Prozent und liegt damit 2,89 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Real Estate, 4,16). Die RLJ Lodging-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.