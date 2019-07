RLI -DE: Alles unter Kontrolle?

Für die Aktie RLI -DE aus dem Segment "Schaden- und Unfallversicherung" wird an der heimatlichen Börse New York am 03.07.2019, 04:41 Uhr, ein Kurs von 86,51 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für RLI -DE entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,96 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt RLI -DE damit 24,3 Prozent über dem Durchschnitt (8,66 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt 6,39 Prozent. RLI -DE liegt aktuell 26,57 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für RLI -DE liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu RLI -DE vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 52,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (86,8 USD) könnte die Aktie damit um -39,52 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die RLI -DE-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über RLI -DE in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über RLI -DE wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.