RKI erklärt drei US-Bundesstaaten zum Risikogebiet

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat in der Coronavirus-Pandemie am Sonntag auch die US-Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York zum Risikogebiet erklärt. Zuvor waren bereits in China die Provinz Hubei, in Südkorea die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang), in Frankreich die Region Grand Est mit dem Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne, in Österreich das Bundesland Tirol, in Spanien die Hauptstadt Madrid sowie ganz Italien und der Iran als Risikogebiete eingestuft worden. In Deutschland gilt der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen als besonders betroffenes Gebiet.

Die Zahl der bestätigten Infektion in der Bundesrepublik stieg zuletzt weiter an, bis zum Sonntagnachmittag auf rund 5.460 Fälle.

Foto: über dts Nachrichtenagentur