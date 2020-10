RKI-Präsident Wieler: Coronavirus könnte sich regional unkontrolliert ausbreiten

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Robert Koch-Instituts Lothar Wieler hat angesichts des rasanten Infektionsgeschehens an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, unbedingt die Corona-Regeln einzuhalten.



Wieler sagte am Donnerstag in Berlin, es sei inzwischen möglich, dass sich das Coronavirus regional unkontrolliert ausbreiten könne. Um die Ausbreitung zu verlangsamen, seien Abstandhalten, Hygienemaßnahmen und wo nötig das Tragen von Mund-Nase-Masken sowie Lüften, unbedingt zu beherzigen.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Deutschland ist erneut stark gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des RKI vom Donnerstagmorgen 11 287 Fälle binnen 24 Stunden - und damit erstmals mehr als 10 000. Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland war am Samstag mit 7830 Neuinfektionen erreicht worden. Die Zahl der erhobenen und gemeldeten Neuinfektionen schwankt jeweils innerhalb einer Woche./rm/vl/jr/DP/mis