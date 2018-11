RJDH-RCA: Bewaffnete Gruppierungen bestätigen keinen Rückzug aus den Khartoum-Vereinbarungen

Bangui, Zentralafrikanische Republik (ots/PRNewswire) -Die "People's front for the revival of the CAR" und die "Union forpeace in the CAR" haben bekannt gegeben, dass sich ihreOrganisationen nicht aus dem Abkommen von Khartoum zurückziehenwerden. Informationen über die Beendigung ihrer Teilnahme an diesemAbkommen wurden zuvor in den Medien veröffentlicht.Der Vertreter der "Union for peace in the CAR", Hassan Bubba,sagte, seine Organisation werde sich nicht aus dem Abkommen vonKhartoum zurückziehen: "Ich betätige, dass wir im Rahmen desgetroffenen Abkommens verbleiben", so Ndjoni Sango (http://ndjonisango.com/politique/politique-politique/centrafrique-interview-avec-hassan-bouba-de-lupc-qui-rejette-les-allegations-des-faux-communiques/ )Bubba fügte außerdem hinzu, dass die "Union for peace in the CAR" ander nächsten Runde der Friedensgespräche in Khartoum Mitte Novemberteilnehmen wird.Abdoulaye Hissen, President of the National Defense and SecurityCouncil of the People's front for the revival of the CAR, bestätigteebenfalls, dass seine Organisation weiterhin die getroffenenVereinbarungen einhalten werde: "Die Khartoum-Vereinbarungen stehennicht in Frage", so Africa Daily Voice (https://africandailyvoice.com/2018/10/28/centrafrique-laccord-de-khartoum-nest-pas-remis-en-question/).Zuvor hatten die afrikanischen Medien Berichte über den Rückzugbewaffneter Gruppierungen aus dem am 28. August 2018 unterzeichnetenFriedensvertrag von Khartoum veröffentlicht. Diese Berichte wurden inden Medien veröffentlicht, als der "Chairman of the National Assemblyof the CAR" entlassen wurde und seinen Posten am 26. Oktober 2018verlassen hatte. 98 der 140 Abgeordneten stimmten für seinenRücktritt.Das im Dezember 2010 gegründete Netzwerk aus Journalisten für dieMenschenrechte in der Zentralafrikanischen Republik (RJDH-RCA)arbeitet mit Community-Radiosendern im Land zusammen. Das Netzwerktauscht täglich Informationen mit Radiosendern über Menschenrechteund humanitäre Interventionen aus. Zusammen mit unserem PartnerINTERNEWS CENTRAFRICAINE teilen wir die Auffassung, dassInformationen gleichbedeutend sind mit humanitärer Intervention. Dennwir glauben, dass eine informierte Bevölkerung Konflikte verhindernund die Lebensbedingungen unter friedlichen Bedingungen verbessernkann. Kurz gesagt, wir glauben, dass verlässliche Informationen Lebenretten können.Pressekontakt:+236-75-93-84-59+236-72-54-09-87E-Mail: rjdh.car@gmail.comOriginal-Content von: le Réseau des journalistes pour les Droits de l'homme en République Centrafricai, übermittelt durch news aktuell