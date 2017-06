RITTERSHAUS Rechtsanwälte berät die Heidelberger Druckmaschinen AG bei der Akquisition des Bamberger Softwareunternehmen Docufy mit ca. 80 Mitarbeitern

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Mannheim (ots) - Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat im Rahmenihrer digitalen Wachstumsstrategie das Bamberger Unternehmen Docufymit ca. 80 Mitarbeitern erworben. Docufy ist Herstellerprofessioneller Softwarelösungen für die Technische Dokumentation underster Anbieter von Multi-Level-Dokumentation in den BereichenAutomotive, Maschinenbau, Medizintechnik und Industrial High Tech.Diese Akquisition ergänzt das Portfolio des GeschäftsbereichsHeidelberg Digital Platforms als Teil des Segmentes HeidelbergDigital Business and Services. Sie gewährleistet der HeidelbergerDruckmaschinen AG den Zugang zu weiteren Industrie-4.0-Technologienund Lösungen zur digitalen Transformation für eine erheblicheVerkürzung der Time-to-Market neuer Produkte.RITTERSHAUS hat die Heidelberger Druckmaschinen AG erneut unterder Federführung der Mannheimer Partnerin Verena Eisenlohr bei dieserTransaktion begleitet. RITTERSHAUS hat in den letzten Jahren ihreTätigkeit für die Heidelberger Druckmaschinen AG ausgebaut und berätneben den bisherigen Bereichen M&A, Patent- und Markenrechtinzwischen auch in den Bereichen des Kartellrechts, Vertriebsrechts,IT- und Datenschutzrechts sowie Immobilien- und Mietrechts.Heidelberger Druckmaschinen AG Intern: Matthias Choné (CorporateDevelopment), Oliver Heeb (Chefsyndikus)RITTERSHAUS Rechtsanwälte:Verena Eisenlohr, LL.M. (Federführung, M&A, Mannheim), Mark OliverKühn, LL.M. (IT- und Datenschutzrecht, Frankfurt), Dr. Anno Haberer(Kartell-, Vertriebs- und IT-Recht, Mannheim), Dr. Jörg Döhrer(Arbeitsrecht, Frankfurt), Dr. Felix Klemt (Mietrecht, Mannheim).RITTERSHAUS Rechtsanwälte ist eine auf die Beratung überwiegendgrößerer mittelständischer Unternehmen spezialisierteWirtschaftsrechtskanzlei mit über 60 Anwälten und Notaren undStandorten in Mannheim, Frankfurt am Main und München. Globalarbeitet RITTERSHAUS Rechtsanwälte mit dem renommiertenKanzleinetzwerk Legalink zusammen. Der Schwerpunkt derBeratungstätigkeit liegt im Gesellschaftsrecht mit besondererAusrichtung auf Umstrukturierungen, M & A-, Private Equity- undVenture-Capital-Transaktionen.Pressekontakt:RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbBRechtsanwältin Verena EisenlohrHarrlachweg, 4, 68163 MannheimTel.-Nr.: 0621-4256-227E-Mail: verena.eisenlohr@rittershaus.netOriginal-Content von: Kanzlei RITTERSHAUS, übermittelt durch news aktuell