Mit RISE investieren wie Milliardäre - Vermögensverwaltung mit Großinvestor-Technologie und künstlicher Intelligenz ohne Mindestinvestment für Jedermann (FOTO)

Grünwald (ots) -- Finanztechnologie-Unternehmen RISE bietet künstliche Intelligenznun für Jedermann- Bequeme und automatisierte Anlage für Krypto-Währungen undweitere Anlageklassen- Öffentlicher Verkauf der Security Token im Rahmen des geplantenSTO ab 1. NovemberMit RISE kann erstmals auch ein breiter Investorenkreis sein Geldwie milliardenschwere Hedge Funds anlegen. Damit bietet RISE WealthTechnologies, Entwickler der bewährten Trading-Technologie vonQuantumrock, dem Anbieter von Finanzprodukten zur BaFin-lizensiertenVermögensverwaltung sowie voll automatischer Handelssysteme,institutionellen und privaten Anlegern eine auf künstlicherIntelligenz basierte Investmentstrategie. Technologien, die bishernur Großinvestoren zur Verfügung standen, sollen mit dem im Rahmeneines STO (Security Token Offering) erhältlichen RSE-Token von einembreiten Kreis von Anlegern genutzt werden können. Der privateVorverkauf der RSE-Token läuft noch bis 31. Oktober 2018, deröffentliche Verkauf ist ab dem 1. November 2018 geplant.Der Privatinvestor ist typischerweise von den konsistenten undhohen Gewinnen ausgeschlossen, die milliardenschwere Fonds mit demalgorithmischen Handel erzielen. Mit RISE wird künftig selbst derPrivatanleger auf dieselbe Spitzentechnologie zugreifen, die bereitsvon den weltweit größten Banken seit Langem eingesetzt wird, um denMarkt übertreffende Renditen bei niedrigerem Risiko zu erzielen. Dievon RISE entwickelten Algorithmen konnten in den letzten Jahrenbeweisen, dass sie konstantere und höhere Renditen erzielen als großeIndizes. 2018 wurden zudem erste Anlagestrategien entwickelt, dieauch eine automatisierte Partizipation an Krypto-Märkten ermöglichen- ein Umfeld, in dem die RISE-Algorithmen sogar noch besser performenals in traditionellen Märkten.Um die Technologie künftig auch Jedermann weltweit zugänglich zumachen, bereitet RISE aktuell einen STO (Security Token Offering)vor, der am 1. November starten soll. RISE plant, Investorenexklusive und durch Algorithmen gesteuerte Krypto-Anlagen anzubieten,eine App zum Portfolio-Management aller Krypto-Währungenbereitzustellen und sie zudem am stark wachsenden Lizenzgeschäftpartizipieren zu lassen. Ebenso sollen Investoren direkt an derPerformance der RISE-Algorithmen partizipieren. Alle Erträge sollenquartalsweise als Dividende an die Investoren ausgeschüttet werdenund den RSE-Token zu einer dauerhaft attraktiven Anlage machen.RISE hat eine lange Historie in der Entwicklung von Algorithmen.Wie einige andere Firmen auch nutzt RISE Ansätze künstlicherIntelligenz um die Algorithmen zu optimieren, Handelsentscheidungenzu automatisieren und die immer größer werdenden Datenmassen zuanalysieren. Zusätzlich wendet RISE aber zudem brandneueMachine-Learning-Technologien an, wodurch die Algorithmen in derKonsequenz sich nahezu ständig selbst weiter optimieren. So werdennoch höhere Renditen bei gleichzeitig noch niedrigerem Risikomöglich: Während zum Beispiel der DAX in 2016 in der Spitze um 18,75%einbrach (maximaler Drawdown), reduzierte sich der Wert einesRISE-Algorithmus gleichzeitig um lediglich 3,75%.RISE zeichnet sich aus durch:- Praxiserprobte künstliche Intelligenz: Die RISE zugrundeliegenden Algorithmen liefern seit über fünf Jahren vermögendenPrivatpersonen und institutionellen Anwendern bereits nachhaltigenInvestmenterfolg.- Risikominimiertes Investment: Gewinne werden auf viervoneinander unabhängigen Strömen basieren und nachhaltigen Erfolgsichern: Dazu gehören insbesondere die Gewinne spezieller Fonds, eineBeteiligung an den Lizenzeinnahmen, direkte Partizipation an denerzielten Renditen der Algorithmen sowie die Chance auf steigendeKurse des RSE-Token, beispielsweise ausgelöst durch Investitionen indie RISE-Spezialfonds nach Abschluss des STO.- Zugang für Jedermann: Es soll keinerlei Mindestinvestment nötigsein. Mit nur einem Euro sollen Anleger dabei sein können.- Neben den Kryptomärkten können Investoren auch in traditionelleMärkte investieren - RISE bietet volle Flexibilität.- Einfache Bedienung: Auf Basis der von bereits über 100.000App-Usern benutzten und positiv bewerteten UpTick App ermöglicht dieRISE App das einfache manuelle Handeln, das automatische Handeln aufBasis der RISE-Intelligenz, das Investieren in RISE-Spezialfonds undVieles mehr. Sie dient zudem als zentrale Portfolioverwaltung überalle Elemente des RISE Ökosystems.- STO Made in Germany: Bestehende Partnerschaften mit großeneuropäischen Banken in Verbindung mit einem modernen Backend-Systemsichern den STO ab. RISE wird von Top-Kanzleien und der "BerlinTechnology Group" unterstützt, die schon zahlreiche und erfolgreicheICOs betreute, die teilweise über 100 Millionen US-Dollarerwirtschafteten.- Sicherheit: RISE ist eine deutsche Gesellschaft. Der RSE- Tokenwird ebenso ein nach striktem deutschem Recht regulierter Token seinund ist mit der Regulation der BaFin konform."Künstliche Intelligenz ist ein strategischer Vorteil, der unsererMeinung nach allen zur Verfügung stehen sollte", erklärt StefanTittel, CEO bei RISE Wealth Technologies. "Und gerade für dasErschließen der Zukunftschancen von Kryptowährungen benötigenAnwender die Unterstützung von Algorithmen und sich permanentoptimierenden Maschinen, die monatlich bis zu 1.000 Sub-Strategienfür Investment entwickeln. Wegen der realistischen Chancen aufGewinne haben wir uns - allen Diskussionen um Kryptowährungen zumTrotz - für den STO entschieden. Investment wie Milliardäre - für Jedermann."

Über RISE:

RISE WEALTH TECHNOLOGIES GmbH ist ein wissenschaftlich orientiertes Softwaretechnologieunternehmen und Innovationstreiber von Handelssystemen basierend auf Machine Learning und Algorithmen. RISE's KI-basierte Trading-Technologie bringt die Stärke der besten Finanz- und Quantitätsanalysten der Wall Street in die Hände alltäglicher Investoren.

RISE's bewährte Trading-Technologie ist die Kraft hinter QUANTUMROCK, einer exklusiven deutschen BaFin lizensierten Vermögensverwaltungsgesellschaft, die seit 2014 den Markt übertrifft. RISE wurde als "Best European FinTech Asset Manager of 2016" ausgezeichnet und mit "The most innovative Professional Investment Product - Germany 2016" bewertet.

RISE's Vision ist es, fortgeschrittenen algorithmischen Handel in die Kryptowährungsmärkte zu bringen und diesen hochprofitablen Handel den Krypto-Investoren über den RSE-Token zugänglich zu machen. RISE-Investoren erhalten regelmäßige Auszahlungen aus dem von der KI betriebenen STO-Fonds von RISE sowie Lizenzgebühren von Banken und Drittanbietern.

Weitere Informationen unter www.rise.eco