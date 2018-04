Der RISE-Konnektor befindet sich auf der Zielgeraden der Zulassung

Schwechat (ots) - Der RISE-Konnektor durchläuft derzeit dieeinzelnen Schritte des Zulassungs- (ZLS_Konnektor_RISEG_001775) undSicherheitszertifizierungsverfahrens (BSI-DSZ-CC-1052). DieEntwicklung des Konnektors befindet sich in der geplantenAbschlussphase. Die Vorbereitungen für den Start der Serienproduktionin Deutschland sind erfolgreich beendet. Die Vorbereitungsarbeitenfür den konkreten Rollout des RISE-Konnektors werden in Q2 2018abgeschlossen.Bevor der RISE-Konnektor im Markt eingesetzt wird, wird dieser ineinem letzten Schritt von der gematik formal zugelassen. Es sindbereits mehrere tausend Bestellungen bei unseren Vertriebspartnerneingelangt. So kann z.B. die Telekonnekt aus München, ein wichtigerKooperationspartner der RISE beim Rollout der Telematikinfrastruktur,eine Bestellung mehrerer Tausend Stück von der Dampsoft aus Dampvermelden: Dampsoft verfügt als familiengeführtes Unternehmen übereine 30-jährige Expertise bei der Digitalisierung der zahnärztlichenVersorgung in Deutschland und gilt als erfahrener Softwareherstellerund Lösungsanbieter für Zahnärzte. Über 11.500 Zahnarztpraxenarbeiten mit dem marktführenden Produkt DS-Win aus dem HauseDampsoft. Neben anderen Partnern, die wir bereits durch unsereProdukte für den Ausbau der TI überzeugen konnten, erwarten wir vonder Entscheidung der Dampfsoft für unser TI-Paket eine angemesseneSignalwirkung auf Entscheider, denen technisch-operative Qualitätsowie strategische Beweglichkeit und Unabhängigkeit ähnlich wichtigsind, wie der Dampsoft.Die ab Februar bei interessierten PVS-Herstellern durchgeführtenTestintegrationen bescheinigten dem RISE-Konnektor a) einfacheInstallation und Handhabung sowie b) hohe operative Robustheit. Diesefrühen Testintegrationen bei den PVS-Herstellern führten unmittelbarzur Verfeinerung der hohen Nutzerfreundlichkeit. Herr Dietmar Hermann(selbst Zahnarzt und mit der Leitung des Produktmanagementes derDampsoft GmbH betraut) bestätigt in diesem Zusammenhang: "Die fürunsere Kunden sehr interessanten Konditionen als auch dieLösungsbereitschaft der Telekonnekt sowie die Erfahrung der RISE inallen Themenbereichen der TI waren ausschlaggebend für unsereEntscheidung für die Zusammenarbeit mit diesen Partnern. Wir sehendiese Zusammenarbeit und Lieferstruktur als Chance, um langfristiggemeinsam die Digitalisierung der zahnärztlichen Versorgung mit zugestalten."Mit dem RISE-Konnektor beauftragte die gematik im April 2017 einweiteres kompatibles Produkt der TI und zielte auf Marktvielfalt. Dasheißt, Praxen und Krankenhäuser sollen sich bei der erforderlichentechnischen Ausstattung ihrer Einrichtung nicht auf Produkte - wiebeispielsweise Kartenterminal, Praxisverwaltungssystem undVPN-Zugangsdienst - eines einzelnen Herstellers festlegen müssen.Anfragen zu Technik und Kooperation werden auf[www.rise-konnektor.de] (http://www.rise-konnektor-ti.de) angenommen,weitergeleitet, beantwortet und bearbeitet.Zwtl.: Disclaimer RISE RISE: Österreichs Spezialist für großeIT-Projekte und globale IT-InnovationAls Umsetzer großer IT-Projekte und Hersteller von hochsicherenund kompakten Software-Komponenten, die komplexe Systeme effizient,sicher und hochverfügbar gestalten, durfte die RISE in vielenLeuchtturmprojekten die IT-Kernsysteme etablieren: "e-card" (1Milliarde Transaktionen seit 2005), Flughafen Schwechat (20 MillionenPassagiere jährlich), die "Bankomatkarte am Handy" (die Zukunft desBezahlens), der mobile gelbe Zettel der Österreichischen Post (20Millionen Push-Notifications seit dem Start 2014), viele alltäglichaktive Lösungen für großen Banken und Industriebetriebe zeugen davon.- Gegründet vor 20 Jahren von einer Gruppe von Wissenschaftlern derTU Wien, schätzen Partner der RISE die hohe technische Qualität, dieDirektheit der Umsetzung und die globale Kompetenz der IT-Teams aus300 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Rückfragehinweis:Pressestelle der RISE F&E GmbHIng. Cornelia MackTelefon: +43 (0)66460 8444 1170E-Mail: presse@rise-world.comhttps://www.rise-world.com/Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3321/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH, übermittelt durch news aktuell