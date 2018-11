RISEN ENERGY: Weltweit erste doppelseitige AlOx-passivierte PERC-Zelle erreicht Serienproduktion im GW-Maßstab

Der durchschnittliche Wirkungsgrad liegt bei über 22,19 % unddamit über den Erwartungen von ITRPVNingbo, China (ots/PRNewswire) -Da die Netzparität für die PV-Industrie immer näher rückt, habenKostensenkung und Effizienzsteigerung in der gesamten Branche oberstePriorität. PERC-Zellen (Passivated Emitter Rear Contact; Zelle mitpassivierter Emissionselektrode und Rückseite) sind aufgrund ihrerzahlreichen Vorteile heiß begehrt. Sie bieten unter anderem einenhohen Umwandlungswirkungsgrad, niedrigen thermischen Koeffizienten,eine hohe Energieerzeugung und viele weitere Vorteile. Laut derInternationalen Technologie-Roadmap für Photovoltaik (ITRPV) wirderwartet, dass PERC den Solarmarkt in naher Zukunft dominieren wird.Die Effizienz der in Massenproduktion hergestellten PERC hat im 1.Halbjahr 2018 21,6 % erreicht und wird bis 2020 laut Prognosen vonITRPV voraussichtlich 22 % überschreiten.Die Vorhersage basiert jedoch hauptsächlich auf der einseitigenAlOx-Passivierungstechnologie, welche die plasmaunterstütztechemische Gasphasenabscheidung (PECVD) als Grundlage hat. Eineeinseitige Passivierungsschicht befindet sich nur auf der Rückseiteder PERC-Zelle. Als führendes Technologieunternehmen in der Branchesetzt sich Risen Energy von seinen Mitbewerbern ab und stellt sichder Herausforderung, die vielversprechende doppelseitigeAlOx-Passivierungstechnologie auf der Grundlage derAtomlagenabscheidungstechnologie (ALD) zu entwickeln, obwohl dieseArt von Technologie als schwierig gilt. Bei dieser Methode wirdsowohl die Vorderseite als auch die Rückseite der PERC-Zellegleichzeitig mit AlOx passiviert.Risen Energy ist das weltweit erste Unternehmen, dessendoppelseitige AlOx-PERC-Zellenproduktion 2018 den 2-GW-Bereicherreicht hat. Durch eine Reihe von Prozessoptimierungen in denBereichen selektiver Emitter, Oxidation, Passivierung undMetallisierung gelang dem Unternehmen schließlich ein wesentlicherDurchbruch bei der Produktionseffizienz von doppelseitigenAlOx-passivierten PERC-Zellen. Aktuell liegt der durchschnittlicheWirkungsgrad der doppelseitigen AlOx-passivierten PERC-Zellen vonRisen Energy bei über 22,19 %. Der höchste Wirkungsgrad derProduktionslinie erreichte dabei 22,51 %.Die neue PERC-Zelltechnologie von Risen Energy verbessert nichtnur den Wirkungsgrad der Solarzellen, sondern reduziert auch denlicht- und temperaturbedingten Abbau (LeTID) erheblich. Dies ist einentscheidender Vorteil, denn die PERC-Zelle ist hohen Temperaturenausgesetzt. Unter Testbedingungen bei einer Temperatur von 75 °C undeiner Bestrahlungsstärke von 1000 W/m2 über 200 Stunden zeigten dieneuen PERC-Zellen von Risen Energy eine ausgezeichneteLichtbeständigkeit mit der höchsten Dämpfungsrate von etwa 1 %. ImVergleich zu den branchenüblichen Testbedingungen bei einerTemperatur von 25 °C und einer Bestrahlungsstärke von 1000 W/m2 über5 Stunden sind die Testmethoden von Risen Energy wesentlich strengerund aus wissenschaftlicher Sicht zuverlässiger.Risen Energy hat die Gelegenheit des technologischenGenerationswechsels in der Branche genutzt und übernahm auf dieseWeise weltweit schnell eine führende Position im Bereich derPERC-Hochleistungssolarzellen und -Module, bifazialenDoppelglasmodule, Halbzellen-Solarmodule und anderen hochmodernenSpitzenprodukte. Im Oktober 2017 wurden die hocheffizientenHalbzellenmodule von Risen beim "Top Runner"-Projekt in Yangquan,Shanxi, eingesetzt. Im Oktober 2018 kamen die hocheffizienten weißenbifazialen 370-W-Doppelglasmodule von Risen beim "Top Runner"-Projektin Baicheng, Jilin, zum Einsatz. Risen Energy hat sich das Zielgesetzt, seine PERC-Produkte weiter zu verbessern. Aus diesem Grundtreibt das Unternehmen seine Forschung und Entwicklung in denBereichen Paste, Metallisierung, neue Zellenstrukturen undModulinnovationen weiter voran. Für 2019 ist die Serienproduktion vonbifazialen 400-W-Modulen geplant.Pressekontakt:Tina Feng+86-13736192549tina@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell