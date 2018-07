RIOT Blockchain Aktie: Allein mir fehlt der Glaube!

Es gibt zahlreiche Unternehmen, die von der Entwicklung der Blockchain in Zukunft zu profitieren gedenken. Auch RIOT Blockchain gehört dazu. Doch es gibt so manche Gründe, um am Erfolg dieses Unternehmens zu zweifeln. So änderte die Firma schon öfter ihre komplette Ausrichtung, war dabei bisher aber nur wenig erfolgreich. Noch dazu fehlt es auch an genauen Infos, was genau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.