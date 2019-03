RIB Software peilt stärkeres Wachstum an - Investitionen belasten Ergebnis

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Bausoftwarehersteller RIB Software peilt in diesem Jahr ein höheres Wachstum an.



Die Erlöse sollen auf 180 bis 200 Millionen Euro klettern, wie das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das ist mit bis zu 46,1 Prozent Plus schneller als im vergangenen Jahr und auch deutlich über den Schätzungen von Experten. Die Aktie zog vorbörslich auf der Handelsplattform Lang & Schwarz um 6 Prozent an.

Beim um Währungs- und Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen geht Vorstandschef Thomas Wolf von 36 bis 46 Millionen Euro aus. Darin seien bereits 5 Millionen Euro Kosten für den Aufbau neuer Geschäftsfelder enthalten. Mit der Gewinnprognose liegt RIB Software wie von Analysten erwartet.

Vergangenes Jahr hatte RIB Software den Umsatz wie bereits bekannt um mehr als ein Viertel auf 136,9 Millionen Euro gesteigert. Dabei belasteten hohe Investitionen in Personal und neue Technologien wie Cloudsoftware die Profitabilität, wie das Unternehmen nun mitteilte. Das operative Ergebnis ging um 2,8 Prozent auf 38,8 Millionen Euro zurück, die entsprechende Marge fiel von 36,8 auf 28,3 Prozent. Laut der neuen Prognose dürfte diese 2019 nun weiter sinken - auf bis zu 18 Prozent. Die Dividende für das Vorjahr soll mit 18 Cent je Akte stabil bleiben./men/jha/