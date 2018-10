RIB Software hebt die Prognose an

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Bausoftwarehersteller RIB Software hat seine Einnahmen im dritten Quartal gesteigert und seine Umsatzprognose erhöht.



In den drei Monaten bis 30. September legten die Erlöse um rund vierzehn Prozent auf 32,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.

Der auf die Digitalisierung von Bauprozessen spezialisierte Konzern konnte von höheren Wartungseinnahmen und Beratungsleistungen profitieren. Letztere legten um mehr als ein Dreiviertel im Vergleich zum Vorquartal zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund zehn Prozent auf 12,3 Millionen Euro.

Für 2018 rechnet RIB nun mit Umsätzen von zwischen 124 bis 130 Millionen Euro. Zuvor lag die Prognose etwas niedriger bei 117 bis 127 Millionen Euro. Die Ziele für das Ebitda bestätigte der Konzern bei 33 bis 43 Millionen Euro./elm/fba