RIB Software: Nach diesem Signal startet die Kursrallye

Da sieh‘ einer an: Nach der Aufnahme von Deutsche Bahn-Chef Rüdiger Grube in den RIB-Verwaltungsrat, verkündet der Bausoftware-Konzern heute einen neuen Abschluss. Der nicht genannte Auftraggeber ist „ein großes Bahninfrastrukturunternehmen aus Deutschland, welches sich u.a. auf die Realisierung des Neubaus und auf die Instandsetzung von Bahnanlagen fokussiert“ hat. Die RIB-Aktie (WKN: A0Z2XN) reagiert positiv.

Die News sind aus Aktionärssicht Balsam auf die Seele. Konkret handelt es sich beim insgesamt 28. Auftrag um einen sogenannten „Phase-II-Auftrag“ und damit um die Fortsetzung bisheriger Projekte. Für das Unternehmen macht der Wechsel des Bahnvorstandschefs in das RIB-Gremium durchaus Sinn.

Kunde möchte „noch stärker in die Digitalisierung investieren“ …

… und damit greift der Kunde noch stärker auf die RIB-Technologie zurück. Das wollen Aktionäre sehen – und das bringt die Käufer zurück in den Markt.

Dazu kommt das starke Momentum der RIB-Aktie: Das Aktienrückkaufprogramm läuft seit gestern auf Hochtouren. Der Boden in der Aktie, der sich trotz volatilem Gesamtmarkt nach dem Kursabsturz vor genau 10 Tagen gebildet hat, wurde nach oben aufgelöst. Die Chancen stehen gut, dass die Erholung weiter geht.

