RIB Software: Wir sehen für mutige Trader ein „strong buy“!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Zuletzt konnten wir mit RIB Software ISIN: DE000A0Z2XN6 am 02. Dezember einen Volltreffer mit dem vorgeschlagenen Hebel-Produkt von bis zu 144 Prozent melden. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir geschrieben: „Wenn man den Gewinn heute im Tagesverlauf noch nicht kassiert hat, würden wir jetzt beim kleinsten Rücksetzer die Reißleine ziehen. Wir nehmen die Aktie aus der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung