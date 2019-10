RIB Software: Wachstum, Wachstum, Marge!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

RIB Software SE (WKN: A0Z2XN) knüpft an die starke Entwicklung der ersten Jahreshälfte an. Laut heute vorgelegten 9-Monatszahlen steigerte der Bausoftware-Anbieter seine wiederkehrenden Umsätze (ARR) im dritten Quartal um 112% auf 25,7 Millionen Euro. Auf Konzernebene erwirtschaftete RIB in den ersten 9 Monaten mit fast 152 Millionen Euro 60% mehr Erlöse.

Das zeigt das Wachstumstempo, mit dem Microsoft-Partner RIB nach wie



