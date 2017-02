RIB Software: SAP fährt Bestand komplett runter!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP SE hat ihre Anteile an der RIB Software AG vollständig veräußert. Nach letzten Angaben der RIB Software hatten die Walldorfer noch 3,97 Prozent der Stimmrechte im Besitz. Größter Aktionär ist der Vorstandsvorsitzende des Stuttgarter Softwarehauses, Thomas Wolf mit seiner Familie mit 18,65 Prozent der Stimmrechte, vor der Capital Group Companies Inc. mit 7,90 Prozent. Die Ameriprise Financial, Inc. ist mit 4,54 Prozent an den Stimmrechten beteiligt. Im laufenden Aktienrückkaufprogramm hat Bau-Softwareanbieter mittlerweile 671.976 Aktien erworben und kommt aktuell auf 4,00 Prozent. Laut RIB Software hält die Lagoda Investment Management LLC zudem 3,19 Prozent der Stimmrechte. SAP war Anfang 2010 mit einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 4,80 Prozent bei der RIB Software AG eingestiegen, um an der Entwicklung von Lösungen in der Bau- und Anlagenbaubranche zu arbeiten. Nach mehreren Kapitalerhöhungen verwässerte der Anteil seitdem stetig.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die RIB Software Aktiengesellschaft investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Small and Mid Cap Alpha Long/Short

4,09

KR FONDS – Übernahmeziele Europa

2,74

BELLEVUE FUNDS (LUX) – BB ENTREPRENEUR EUROPE SMALL

2,61



Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse