RIB Software nach Rekord auch für 2017 zuversichtlich - Dividende stabil

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Bausoftwarehersteller RIB Software sieht nach einem Rekordjahr auch 2017 gute Wachstumschancen.



Im laufenden Jahr soll der Umsatz auf 98 bis 108 (Vorjahr: 98) Millionen Euro steigen, wie die im TecDax notierte Gesellschaft am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde voraussichtlich 28 bis 38 Millionen Euro erreichen, nach 33 Millionen Euro im Vorjahr. RIB Software will den Aktionären wie schon im Vorjahr eine Dividende von 16 Cent je Aktie zahlen. 2016 legte der Nettogewinn des Softwareherstellers um 37,6 Prozent auf 14,56 Millionen Euro zu. Mitte Februar hatte RIB Software bereits Eckdaten veröffentlicht. Der Umsatz kletterte um 19 Prozent auf knapp 98 Millionen Euro./jha/mis