RIB Software: Optisch günstig, aber …

RIB Software (WKN: A0Z2XN) stockt sein Aktienrückkaufprogramm auf – das meldet der Entwickler von innovativer Bausoftware am Montagabend. Diese Information ist besonders in der momentan prekären Unternehmenslage von Bedeutung.

Ganze 3 Millionen Aktien und damit maximal 5,8% des Aktienkapitals der Gesellschaft will RIB einsammeln. Insgesamt stellt der Vorstand bis zu 45 Millionen Euro für Aktienrückkäufe bereit. Das heißt, es können bis zum Kurs von 15 Euro Aktien gekauft werden.

Der Zeitpunkt wurde wohl nicht ganz unbewusst gewählt. Denn jüngst war die schwer angeschlagene RIB-Aktie donnernd abgestürzt (wir hatten über die Hintergründe berichtet). Im laufenden Jahr summiert sich das Kursminus auf -62%.

Diese Meldung ist ein Fingerzeig des Managements …

… das den Wert des eigenen Konzerns offensichtlich bei 15 Euro pro Anteilsschein veranschlagt. RIB, zu deren Kunden schwergewichtige Bauunternehmen aus der boomenden Immobilienbranche zählen, kann damit auch Kurspflege betreiben, die der Wert dringend nötig hat.

Das Rückkaufprogramm wird am 19. Dezember 2018 starten und läuft bis einschließlich 31. Oktober nächsten Jahres.

