RIB Software: Der Großaktionär greift an!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Erstaunlich gut lief es aus meiner Sicht zuletzt bei der Aktie von RIB Software (WKN: A0Z2XN). Der Titel war noch Ende vergangenen Jahres ein klarer Short-Kandidat für mich – und tatsächlich ging die Shortspekulation seinerzeit auch auf. Denn RIB Software übernahm die Tochtergesellschaft YTWO zu einem deutlich niedrigeren Preis als Analysten gedacht hatten. Damit aber war der Wert der bereits bestehenden Beteiligung in den Konsensschätzungen zu hoch, was Anleger mit massiven Aktienverkäufen quittierten.

Schon in meinem letzten Artikel über RIB Software habe ich mich daher darüber gewundert, wie schnell die Anleger das damalige Desaster vergessen und vergeben haben, zumal CEO Thomas Wolf eine nicht ganz unkritisch zu betrachtende Führungskraft ist. So war dieser nämlich in der Vergangenheit bereits mit dem Baustoffhändler Mühl PS an den Neuen Markt gegangen und führte dieses Unternehmen letztlich in die Insolvenz. Seit heute ist nun aber klar, was genau hinter der positiven Kursentwicklung der Aktie zuletzt gesteckt haben dürfte.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Denn der Großaktionär, der Hedgefonds von George Kounelakis, hat heute bekannt gegeben seinen Anteil an RIB Software auf über 10,2% des Aktienkapitals ausgebaut zu haben. Darüber hinaus wurde betont, dass der Investor an weiteren Zukäufen von Aktien der RIB Software interessiert ist. Denn diese Investition diene strategischen Zielen, weshalb er auch auf die Besetzung von Gremien, die Kapitalstruktur sowie Dividendenzahlungen des Konzerns Einfluss nehmen möchte. Da darf man heute schon gespannt sein, ob und wie die Zusammenarbeit mit dem Vorstand funktioniert!