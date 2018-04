RIB Software: Aktienkurs auf Tauchgang!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Liebe Leser,

es ist unklar, was den derzeitigen Kurssturz der RIB Software-Aktie herbeiführt. An den Geschäftszahlen vom Jahr 2017 kann es nicht liegen. Am Donnerstag legte das Software-Unternehmen seine endgültigen Zahlen den Analysten vor. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 stieg um 10,6 % auf 108,3 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn erhöhte sich mit einem Plus von 23,2 % sogar um knapp ein Viertel ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Daut.