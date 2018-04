RIB Software Aktie: Der Vorstand ist ratlos!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Liebe Leser,

RIB Software verlor an der Börse in den letzten Tagen mit rasantem Tempo an Wert. Wer sich diese Entwicklung nicht erklären kann, ist damit nicht alleine. Auch Finanzvorstand Michael Sauer sagte zu Reuters, er könne sich den derzeitigen Kursverfall nicht erklären. Es sei für ihn nicht ersichtlich, woher der Druck auf die Aktie kommt. Das operative Geschäft laufe extrem erfolgreich. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.