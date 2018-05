RIB Software-Aktie: Die Performance lässt zu wünschen übrig!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Der Kurs des Softwareunternehmens RIB Software kommt seit Beginn des Monats Mai nicht so richtig vom Fleck. Zwar verzeichnete das Papier ein Plus von etwas mehr als 1 Prozent, allerdings lässt die historische Entwicklung der Aktie doch deutlich mehr erhoffen. Auf das bisherige Jahr gesehen verlor die Aktie bislang sogar etwas mehr als 14 Prozent an Wert. Grund hierfür war vor ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.