RIB Software Aktie: Die Analysten bleiben skeptisch!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Liebe Leser,

obwohl die Aktie von RIB Software sich in der letzten Woche gut entwickeln konnte, allein am Freitag ging es um mehr als fünf Prozent aufwärts, bleiben die Analysten dem Papier gegenüber weiterhin skeptisch. So sieht auch UBS weiterhin kein großes Potenzial und belässt den Titel bei einer Verkaufsempfehlung. Das Kursziel von 19,25 Euro liegt dabei deutlich unter dem derzeitigen Kurs ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.