RIB Software Aktie: Am Boden angekommen?

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Nachdem RIB Software ankündigte, die 50-Prozent-Beteiligung des US-Partners FLEX an YTWO zu übernehmen, ging es mit der Aktie des Unternehmens rapide bergab. Bis heute hat sich der Titel davon nicht erholt, allerdings scheint sich jetzt zumindest ein Boden zu bilden. In der laufenden Woche stabilisiert die Aktie sich rund um die Marke von 9,50 Euro. Am Freitag erreicht das Papier zum Nachmittag 9,58 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.