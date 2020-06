RIB Software Aktie: 28,57 Mio. Dollar für diese neue Beteiligung!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Die RIB Software-Aktie hat in den vergangenen Wochen offensichtlich erstmal ihre vorigen deutlichen Kursgewinne verdaut. Auf Jahres-Sicht hat das Papier immerhin auch nach der Korrektur noch rund 60% zugelegt. Am Freitag meldete sich das Unternehmen mit einer Neuigkeit: Und zwar nimmt RIB Software demnach 28,57 Mio. Dollar in die Hand, um dafür 51% der Aktien eines Unternehmens namens Bochaosoft zu übernehmen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



