Berlin (ots) - Eine der führenden Reputationsmanagement-AgenturenRH Reputation GmbH aus Berlin-Charlottenburg hat ihr Angebot rundum's Online-Reputationsmanagement erweitert.Ab sofort bieten das Reputationsmanagement-Unternehmen um dasGründer-Team Leonhard Reetz und Pavlo Hanov seinen Kunden dieErstellung von interaktiven, modernen und aufmerksamkeitsstarkenWebseiten an. Die Homepage-Erstellung erfolgt durch eininternationales Designer-Team nach neuesten Standards und auf dieindividuellen Bedürfnisse der Auftraggeber zugeschnitten. Damitentspricht das Unternehmen RH Reputation GmbH der großen Nachfragenach Webdesign in Verbindung mit einer verbesserten, zeitgemäßenAußendarstellung. "Wir wollen für jedes Unternehmen bezahlbareWebseiten erstellen", erläutert Geschäftsführer Leonhard Reetz dieProdukterweiterung.Auf Seiten der Unternehmen, die sich um eine verbesserteOnline-Präsenz kümmern, und damit an die Berliner Reputationsagenturherantreten, ergibt sich vermehrt der Wunsch nach einer Erneuerungder unternehmenseigenen Homepage. Als Aushängeschild von Unternehmen,die sich im Internet präsentieren, sollte die eigene Webseitetechnisch auf dem neuesten Stand sein und bei der organischen Suche"ins Auge fallen". Dafür ist es bei vielen Unternehmen notwendig, denWebauftritt zu überarbeiten und aktuellsten Standards anzupassen,häufig ist das Design nicht mehr zeitgemäß. Um dieser gestiegenenNachfrage zu entsprechen, hat RH Reputation GmbH seinDienstleistungssortiment um dieses Segment jetzt erweitert. Begriffewie "responsive webdesign" oder "user centered design" mit dem Fokusauf die nutzerrelevanten Aspekte der Seitenbesucher finden ebensoBerücksichtigung, wie eine smartphone-gerechte Umsetzung oder auchdie Integration von multimedialen Elementen."Um den Kunden einen absoluten Fullservice rund um eine optimierteAußendarstellung und Onlinepräsenz bieten zu können, passt derBereich Webdesign optimal in unser Angebot. Die Kunden müssen nunnicht mehr zusätzlich eine Designagentur suchen, sondern bekommen beiuns alles aus einer Hand", kommentiert Produktmanager Pavlo Hanov.Mit nationalen und internationalen Unternehmen aus denunterschiedlichsten Dienstleistungsbereichen, betreut RH ReputationGmbH Unternehmen und Manager mit den vielfältigstenAnforderungsschwerpunkten. Um diesen in vollem Maße entsprechen zukönnen, vergrößert die Reputationsmanagement-Agentur kontinuierlichihren Mitarbeiterstab aus Journalisten, PR-Lobbyisten undReputationsmanagern. Und jetzt eben auch mit Webdesignern undIT-Spezialisten, die zur Erweiterung der Produktpalette beitragen.Weitere Informationen finden Sie unter www.rh-reputation.de.