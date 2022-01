RHÖN-KLINIKUM AG: Mit Hessen geeinigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Absichtserklärung des Landes Hessen

Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG hat heute beschlossen, eine Absichtserklärung des Landes Hessen über die Gewährung von öffentlichen Investitionszuschüssen für das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) zu unterzeichnen. In dieser Absichtserklärung stellt das Land Hessen unter anderem Investitionszuschüsse für das UKGM in Höhe von bis zu 45 Millionen Euro pro Jahr für einen Zeitraum von zehn Jahren in ...



zur Originalmeldung