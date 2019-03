Finanztrends Video zu



mehr >

München (ots) - Die Arbeitswelt steht durch den digitalen Wandelvor großen Veränderungen - mit diesem emotionsgeladenen Thema sindUnsicherheit, Ängste und viele offene Fragen verbunden. Antwortengibt die neue Publikation des Roman Herzog Instituts (RHI) "Aufbruchoder Abbruch? Trends und Perspektiven der Arbeitsgesellschaft". Darinbeleuchtet der Ökonom Holger Bonin den Wert der Arbeit im digitalenWandel und Wirtschaftshistorikerin Martina Heßler untersucht, wiesich unsere heutige Vorstellung von Arbeit im Laufe von Jahrhundertenausgeprägt hat und was dies für die Zukunft bedeutet.Für den RHI-Vorstandsvorsitzenden Prof. Randolf Rodenstock istklar: "Die Digitalisierung stellt keine diffuse Bedrohung dar - sieist eine Gestaltungsaufgabe und eine Chance für uns alle. DiePublikation des RHI liefert dazu wichtige Denkanstöße und alszentrales Ergebnis: Die Arbeitsgesellschaft steht nicht vor dem Aus."Holger Bonin betont in seinem Beitrag, dass der Strukturwandeleine Neubewertung von Mensch und Arbeit mit sich bringt, die Gewinnerund Verlierer schafft. "Alles in allem spricht wenig dafür, dassdiejenigen, die von einem baldigen Ende der Arbeit sprechen, rechtbehalten werden", erklärt der Ökonom. Der digitale Wandel lasse zwarmanche Arbeitsplätze verschwinden, schaffe aber zugleich an andererStelle neue. "Viele Berufe sterben nicht aus, sondern entwickeln neueTätigkeitsprofile. Darum werden wir uns weiterbilden undanspruchsvoller arbeiten müssen", schreibt Bonin.Martina Heßler ist überzeugt: "Die Digitalisierung wird diePosition des Menschen in der Arbeitswelt und dieMensch-Maschinen-Verhältnisse verändern. Die Delegation vonEntscheidungen an Maschinen stellt eine neue Dimension derMensch-Maschinen-Interaktion dar", erklärt Heßler und blickt dabeiauf immer schlauere Maschinen und Algorithmen, die mitentscheiden.Die Publikation kann kostenlos unter www.romanherzoginstitut.debestellt oder heruntergeladen werden.Das ROMAN HERZOG INSTITUT versteht sich als Plattform für freiesNach-, Vor- und Querdenken. Im interdisziplinären Diskurs mitführenden Persönlichkeiten werden visionäre und inspirierendeAntworten auf brennende Fragen unserer Zeit erarbeitet.Bundespräsident Professor Roman Herzog war Schirmherr des RHI und istder Namensgeber des Instituts. Sein reformerisches Denken istwegweisend für die Ausrichtung des RHI.Pressekontakt:Dirk Strittmatter, Tel. 089-551 78-203,E-Mail: dirk.strittmatter@ibw-bayern.deOriginal-Content von: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell