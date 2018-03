RHI Magnesita: Doppelte Auszeichnung für neue Marke und neues Design - BILD

Weitere Suchergebnisse zu "Rhi Magnesita":

Wien/London (ots) - Doppelt Grund zur Freude gab es für RHIMagnesita bei der prestigeträchtigen Verleihung der "Transform AwardsEurope 2018" in London Montagabend: die neue Marke RHI Magnesitawurde gleich zweimal ausgezeichnet. In den Kategorien "bestesRebranding nach einem Merger" sowie in der Branchenkategorie "bestevisuelle Identität im Industriesektor" konnte RHI Magnesita die Juryüberzeugen. Die "Transform Awards Europe" zeichnen seit acht JahrenMarkenentwicklungs- und Rebranding-Projekte aus und würdigenherausragende Leistungen sowie Innovationen im Bereich Branding inganz Europa.Beim Feuerfest-Weltmarktführer RHI Magnesita sieht man die Markeals essentielle Investition in die Zukunft. Im Rahmen derIntegrationsvorbereitungen von RHI und Magnesita hat das Managementfrüh den Stellenwert der neuen Marke für den Veränderungsprozessintern wie extern erkannt. "Unsere neue Marke ist ein Versprechen fürunsere Kunden und Mitarbeiter. Für die Kunden geht es um nahtloseKontinuität nach dem Zusammenschluss, für die Mitarbeiter umtransparente Veränderungsprozesse im kulturellen Wandel und um einemöglichst klare Kommunikation der Integrationsmaßnahmen", erklärtStefan Rathausky, Senior VP Corporate Communications bei RHIMagnesita, die Zielsetzung des Rebrandings.Zwtl.: Die neue Marke als Ausgangspunkt der kulturellenTransformationDas neue Logo und das darauf aufgebaute visuelle System bestehenaus einer liegenden Acht, dem Symbol für Unendlichkeit, und denFormen der feuerfesten Steine. Die Marke RHI Magnesita steht für dieKontinuität des Einsatzes und des Service, die Verbundenheit derMitarbeiter und Kunden weltweit und die zugrundeliegendeBeständigkeit der Feuerfestprodukte. Das Rebranding wurde gemeinsammit der britischen Kommunikationsagentur MerchantCantos, die zurBrunswick Group gehört, realisiert.Die neue Marke RHI Magnesita soll bei der kulturellenTransformation den Ausgangspunkt markieren und wurde als eine neueBasis geschaffen, auf der die neue gemeinsame Unternehmenskulturwachsen soll. "Der Zusammenschluss bietet die einmalige Chance, eineneue, gemeinsame Unternehmenskultur zu schaffen. Mit unserem neuesLogo und mit der neuen Marke RHI Magnesita haben wir einen erstenwichtigen Schritt gesetzt. Die neue Marke demonstriert nach innen wienach außen die einsetzende Veränderung", betont Rathausky. KonkreteInitiativen zur neuen Unternehmenskultur wurden bereits weltweitgestartet. Erst kürzlich trafen sich über 60 "culture champions" vonüber 40 Standorten weltweit in der Unternehmenszentrale in Wien. Siesollen als Botschafter der gemeinsamen Unternehmenskultur dieVersprechen der Marke zum Leben erwecken.Zwtl.: Über RHI MagnesitaRHI Magnesita geht aus dem Zusammenschluss von RHI und Magnesitazum global führenden Anbieter von hochwertigen Feuerfestprodukten,-systemen und -serviceleistungen hervor, die für industrielleHochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind und unteranderem in der Stahl-, Zement-, Nichteisenmetalle- und Glasindustriezum Einsatz kommen. Mit einer vertikal integriertenWertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt undleistungsorientierten Gesamtlösungen bedient RHI Magnesita mehr als10.000 Kunden in nahezu allen Ländern weltweit.Mit über 14.000 Mitarbeitern in 35 Hauptproduktionswerken sowiemehr als 70 Vertriebsstandorten weist das Unternehmen einebeispiellose geografische Vielfalt auf. RHI Magnesita beabsichtigt,seine globale Führungsposition bei Umsatz, Größe, dem komplementärenProduktportfolio und breiter geografischer Präsenz weltweit zunutzen, um gezielt Länder und Regionen zu erschließen, die vondynamischeren Konjunkturaussichten profitieren. Das kombinierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr

2017 einen Pro-Forma-Umsatz von ? 2,7 Milliarden. Weitere Informationen finden Sie unter www.rhimagnesita.com