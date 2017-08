RHIZOME: Home Connect sponsort die Connected Kitchen Conference (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit der Rhizome - Connected Kitchen Conference lädt die HomeConnect GmbH - ein Tochterunternehmen der BSH Hausgeräte GmbH -diesen September erstmalig zu einer internationalen Konferenz rund umdie Digitalisierung der Küche ein. Home Connect ist die erste offenePlattform, mit der Hausgeräte verschiedener Marken über eine Appgesteuert werden können. Für Rhizome17 alsPartnerschaftsveranstaltung der NEXT17 in Hamburg können sichinteressierte Gäste ab sofort unterhttps://rhizomeconf.com/apply-now/ bewerben.Die Zukunft ist digital, schon längst sind neue Technologien inunseren privaten Räumen angekommen und finden sich auch in der Küchewieder. Von unterwegs lässt es sich in den Kühlschrank blicken, um zusehen ob die Milch leer ist und diese bei Bedarf nachbestellen zukönnen. Backofen, Waschmaschine und andere Hausgeräte lassen sichbereits von der Couch mittels Sprachbefehl steuern.Welche Veränderungen und Herausforderungen dies nicht nur für denKonsumenten, sondern auch für die gesamte Nahrungsmittelindustrie undTechnologiebranche mit sich bringt, soll am 20. September bei derersten Rhizome - Connected Kitchen Conference in Hamburg diskutiertwerden. In Vorträgen und Diskussionen werden sichUnternehmensvertreter, Journalisten, Technik- undErnährungs-Experten, Forscher und Influencer austauschen. Gemeinsamentwickeln Sie Visionen der vernetzten Küche.Redner bei Rhizome17 sind unter anderem:Tim Raue - SternekochMengting Gao - Gründer & CEO, Kitchen StoriesMario Pieper - CDO, BSH Hausgeräte GmbHDaniel Kats - Global Head of Sales, Indoor Urban Farming GmbHAnja Tanas - ErnährungsexpertinJeder Teilnehmer der Rhizome17 erhält zusätzlich freien Zutrittzur NEXT Conference (https://nextconf.eu/) sowie dem ReeperbahnFestival (https://www.reeperbahnfestival.com/en/).Die Themen der Rhizome17 auf einen Blick:Changing Patterns - Nutrition in the FutureIntegrated Living - The Efficiency of the KitchenThe Socialnet of Things - Interaction for Joint ExperienceDatum: 20. September 2017, ab 10 UhrOrt: Fischmarkt, HamburgWeitere Informationen finden Sie unter https://rhizomeconf.com.Über Home ConnectHome Connect ist die intelligente Plattform, mit der Hausgeräteverschiedener Marken über eine App gesteuert werden können. DasSystem ist als offene Plattform konzipiert, die sich mit derzunehmenden Zahl von Services und der Beteiligung neuerKooperationspartner erweitert. Die Home Connect GmbH ist einTochterunternehmen der BSH Hausgeräte GmbH. Seit Dezember 2014 sindHausgeräte mit Home Connect-Funktion und die zugehörige Appverfügbar. Weitere Informationen zu Home Connect finden Sie unter:http://www.home-connect.com.Pressekontakt:Anna ChaluppaEXIT-MEDIA GmbHSophienstr. 2110178 BerlinTelefon: +49 30 208 98 34 42E-Mail: media@rhizomeconf.comOriginal-Content von: Home Connect, übermittelt durch news aktuell