FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2019 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-TAG HEUTE JEDOCH NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDIKATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDNING. ISIN INSTR EXCH INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST CNE1000004M7 WEZ XFRA WEIQIAO TEXTILE CO. H YC1 0,021 EUR BMG8114Z1014 CSB XFRA COSCO SHIPP.INTL(HK)HD-10 0,10 EUR BMG7475M1626 RH6B XFRA REGAL HOTELS INTL HD-,10 0,016 EUR