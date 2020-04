RF Industries: Der Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Exelon":

RF Industries, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Fertigungsdienste", notiert aktuell (Stand 21:28 Uhr) mit 4.88 USD sehr deutlich im Minus (-2.33 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Wie RF Industries derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,69 Prozent liegt RF Industries 0,41 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,11. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die RF Industries-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu RF Industries vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (9 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 80 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält RF Industries eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: RF Industries erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 4,96 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31,4 Prozent im Branchenvergleich für RF Industries bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,31 Prozent im letzten Jahr. RF Industries lag 40,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.