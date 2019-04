RFA-Elektrochirurgiegerät SIRA(TM) von Innoblative erhält FDA-Zulassung

Chicago (ots/PRNewswire) - Innoblative Designs, Inc. Innoblative Designs, Inc. (Innoblative), ein privates Medizinprodukteunternehmen, das sich derEntwicklung chirurgischer Lösungen der nächsten Generation basierendauf fortschrittlicher Energie verschrieben hat, hat bekanntgegeben,dass es die Zulassung der US-amerikanischen Food and DrugAdministration (FDA) für sein RFA-Elektrochirurgiegerät SIRA(TM)erhalten hat - einen neuartigen Applikator zur Radiofrequenzablation(RFA), der Energie für den Einsatz in der Elektrochirurgie liefert,insbesondere hier für die intraoperative Koagulation und Ablation vonWeichgewebe."Durch seine Konstruktion eignet sich der SIRA-Applikator ineinzigartiger Weise für die Ablation großer Oberflächen", so Dr.Brendan Visser, Associate Professor of Surgery an der StanfordUniversity School of Medicine. "Der große kugelförmige Applikatorminimiert die subjektive Repositionierung des Gerätes und führt zueiner kontrollierbareren und vorhersehbareren Ablationsleistung. Einsolches Gerät gab es bis jetzt noch nicht, und ich freue mich sehrdarauf, zu sehen, wie dieser Fortschritt im Operationssaal Patientenhilft."In mehreren langfristigen klinischen Studien hat sich gezeigt,dass die Radiofrequenzablation von Weichgewebe Komplikationen undReoperationen reduziert.1 Die derzeitigen konventionellenHF-Applikatoren sind jedoch nicht für die Behandlung großerOberflächenbereiche optimiert, was zu langen Verfahrenszeiten undvariablen Ablationstiefen führen kann. Das SIRA-Gerät von Innoblativewird in Verbindung mit einem Hochfrequenz- elektrochirurgischenGenerator zum Koagulieren und Ablatieren großer Oberflächenbereichebei offenen abdominalchirurgischen Eingriffen mit minimalemRepositionierungsbedarf eingesetzt. Die einzigartige Form desSIRA-Applikators liefert umlaufend HF-Energie und ermöglichtreproduzierbare Ablationstiefen."Das SIRA-Gerät bricht die übliche Konvention der derzeitverfügbaren RFA- und Mikrowellenangebote", so Dr. Andrei Stieber,General Surgeon bei DeKalb Surgical Associates und am NorthsideHospital in Atlanta, Georgia. "Für oberflächliche Läsionen bietetSIRA eine einfach zu bedienende, intuitive und kontrollierbare Lösungfür ein häufiges Problem in der Abdominalchirurgie. Ich glaube, dassdas SIRA-Gerät das Instrumentarium des Chirurgen um ein wichtigesWerkzeug ergänzt.""Die FDA-Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für Innoblative,und wir freuen uns darauf, das SIRA-Gerät auf dem US-Markt zuvermarkten", so Tyler R. Wanke, CEO und Mitbegründer von Innoblative."Nach der Bestätigung unserer ersten Indikation arbeiten wir weiterdaran, zusätzliche Indikationen zu erhalten, bei denen unsereneuartige Technologie die Patientenversorgung erheblich beeinflussenkann."Die weltweite Marktgröße für Ablationsverfahren wird auf rund 15Milliarden US-Dollar geschätzt und voraussichtlich mit einer CAGR von13 Prozent wachsen.2 Die Zunahme der Krebsprävalenz ist einwesentlicher Faktor, der zu diesem Marktwachstum beiträgt. Nach vonder Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Statistikensind 13 Prozent der Weltbevölkerung an Krebs erkrankt. Auch sei zuerwarten, dass diese Zahl über die nächsten Jahrzehnte um ca. 70Prozent steigen wird.3Informationen zu Innoblative Designs, Inc.Innoblative Designs Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, dessenZiel es ist, chirurgische Lösungen der nächsten Generation basierendauf fortschrittlicher Energie zu entwickeln - Lösungen, die die Artund Weise verbessern, wie Chirurgen Weichgewebe koagulieren undablatieren, um eine bessere Versorgung der Patienten zu erreichen. Tumor AblationMarket Size, Share & Trends Analysis Report by Treatment (Surgical,Percutaneous), By Application (Lung, Liver Cancer), By Technology(Radiofrequency, Microwave), And Segment Forecasts, 2018 - 2025(Tumorablation: Marktgröße-, Marktanteils- und Trendanalyse-Berichtnach Behandlung (chirurgisch, perkutan), nach Anwendung (Lungen- bzw.Leberkrebs), nach Technologie (Hochfrequenz, Mikrowelle), sowieSegment-Prognosen, 2018 bis 2025).