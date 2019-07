REWE verteilt bundesweit Schultüten an Erstklässler

Köln (ots) - Lebensmittelhändler unterstützt gesunde Ernährung undLernenREWE verteilt kostenlos Schultüten zur Einschulung. Diese sindprall gefüllt mit leckeren und gesunden Lebensmitteln und kleinenHelfern für den Schulalltag. Außerdem gibt es Informationen rund umeine gesunde und ausgewogene Ernährung. Zusammen mit ihren Elternkönnen die Erstklässler die Tüten am Samstag vor dem Schulstart inihrem REWE- oder nahkauf-Markt abholen.Bis ins 19. Jahrhundert zurück reicht in Deutschland dieTradition, Kindern die Einschulung mit einer prall gefülltenSchultüte zu "versüßen". Seit 20 Jahren pflegt REWE den Brauch, inseinen Märkten Schultüten kostenlos an die Schulstarter zu verteilen.Nur besteht der Inhalt nicht aus Süßigkeiten wie früher, sondern ausvielen frischen und gesunden Lebensmitteln: ein Apfel, eine Birne,eine Banane, eine Orange und eine Kiwi mit Löffel, dazu einMüsliriegel, ein Erfrischungsgetränk und eine kleine Portion Honig.Gleichzeitig repräsentieren sie die ideale Mahlzeit für das Frühstückoder den Pausensnack. Denn Kinder, die sich gut und ausgewogenernähren, kommen besser durch den Tag und sind fitter in der Schuleund in der Freizeit. Auch praktische Unterrichtsmaterialien sind inder Schultüte zu finden. Diesmal sind es ein Lesezeichen mit Linealund ein Stundenplan mit aktivierenden Vorlagen zum Spielen, Malen undSpaß haben auf der Rückseite. Beide Utensilien sind wie die Schultüteselbst mit den bekannten und beliebten Disney "DuckTales"-Charakterenaus Entenhausen gestaltet.In vielen REWE-Märkten begleiten Verkostungen undInformationsangebote zum Thema Ernährung die Schultütenaktion.Informationsblätter und Flyer in der Schultüte klären insbesonderedie Eltern über die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung auf. DasThema "Gesunde Ernährung" ist gleichzeitig Kernkompetenzbereich undHerzensangelegenheit von REWE. Bereits seit 2000 unterstützt dasUnternehmen gemeinsam mit dem Verein "5 am Tag" Kinder und Erwachsenefür einen gesunden Lebensstil. "5 am Tag" bedeutet: Jeder, der sichgesund ernähren will, sollte jeden Tag mindestens 5 Portionen Obstund Gemüse essen.Die ersten Schultüten werden in diesem Jahr am 27. Juli in Berlinund Brandenburg verteilt, die letzten am Samstag vor der Einschulungin Baden-Württemberg und Bayern am 7. September. Coupons gibt es inden Prospekten der Märkte von REWE, REWE Dortmund, Petz und nahkauf.Weitere Informationen zur Schultütenaktion gibt es aufREWE.de/schultüte.Aktionstermine:Bundesland Markt-Aktion amBerlin 27.07.2019Brandenburg 27.07.2019Mecklenburg-Vorpommern 03.08.2019Bremen 10.08.2019Hamburg 10.08.2019Schleswig-Holstein 10.08.2019Niedersachsen 10.08.2019Sachsen 10.08.2019Sachsen-Anhalt 10.08.2019Thüringen 10.08.2019Hessen 10.08.2019Rheinland-Pfalz 10.08.2019Saarland 10.08.2019Nordrhein-Westfalen 24.08.2019Bayern 07.09.2019Baden-Württemberg 07.09.2019Über REWE:Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehrals 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell