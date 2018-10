REWE und nahkauf starten Spendenaktion für Tafeln (FOTO)

Köln (ots) -Lang haltbare Lebensmitteln werden für steigenden Bedarf dringendbenötigtIn dieser Tüte stecken drei Kilogramm Hilfe für Bedürftige: Vom 5.bis 17. November rufen REWE und nahkauf zur Unterstützung der Tafelnauf. Dafür haben die Supermärkte in Absprache mit der TafelDeutschland e.V. Papiertüten mit jeweils sieben lang haltbarenLebensmitteln gepackt. Diese können die Kunden für 5 Euro kaufen undgleich vor Ort der Organisation zur Verfügung stellen. Ziel ist es,nach den zwei Wochen Lebensmittel im Wert von über zwei MillionenEuro übergeben zu können."In Deutschland gibt es Lebensmittel im Überfluss. Und trotzdemgibt es Menschen unter uns, bei denen Mangel Alltag ist. DieKooperation mit den Tafeln liegt uns sehr am Herzen, um sozialerAusgrenzung entgegen zu wirken und Solidarität innerhalb einerGesellschaft vorzuleben. Um immer mehr Menschen dafür zusensibilisieren, dass ihre Mithilfe gefragt ist, unterstützen wir dieOrganisation und planen regelmäßig Aktionen zu Gunsten der Tafeln",sagt Peter Maly, bei REWE als Geschäftsführer für den Vertrieb fürbundesweit über 3.300 REWE-Märkten verantwortlich.In Deutschland leben viele Menschen am Existenzminimum, sodasseine ausgewogene und gesunde Ernährung für viele Familien finanziellnicht möglich ist. Ihnen stehen die Tafeln helfend zu Seite undunterstützen sie mit Lebensmitteln. REWE gehört zu denTafel-Unterstützern der "ersten Stunde". Seit 1996 stellen täglichbundesweit REWE-Märkte und -Lager den nächstgelegenen Tafelnkostenlos Lebensmittel zur Verfügung, die nicht mehr verkauft, aberdennoch bedenkenlos verzehrt werden können. Hinzu kommen finanzielleSpenden sowie die Organisation und Durchführung von Aktionen unterBeteiligung der Kunden. Allein durch die seit 2009 jährlichdurchgeführten Tafel-Aktionswochen konnten bisher zusätzlichLebensmittelspenden im Wert von 10,9 Millionen Euro denAusgabestellen bereitgestellt werden.Von kommenden Montag (05.11.) an starten die diesjährigeTafel-Aktionswochen unter dem Motto "Gemeinsam Teller füllen". Dannstehen bei REWE und nahkauf Tüten mit jeweils sieben ja!-Produktenbereit. Der Inhalt: Nuss-Nougat-Creme, Knödel, Reis,Spaghetti-Gericht mit Tomaten, Tomatencremesuppe, Kekse undHaferflocken. Die Artikel kosten 5,33 Euro, sind jedoch in derAktionstüte für 5 Euro erhältlich. Die Kundenspenden werdenabschließend von REWE bundesweit um 40.000 Tüten mit Warenaufgestockt. Alternativ dazu können die Kunden auch Produkte ihrerWahl im Markt an der vorgegebenen Stelle abgeben, damit auch diesevon ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeitern abgeholt und an Bedürftigeverteilt werden können."Die Tafeln sind eine Anlaufstelle für viele, die in derGesellschaft den Halt verlieren: Geringverdiener, Rentner oderAlleinerziehende. Treu unserem Grundsatz, dass die Tafeln jedemMenschen in einer Notlage offenstehen, sind wir mit einer stetigwachsenden Nachfrage nach unseren Leistungen konfrontiert. DieserHintergrund verdeutlicht, wie unerlässlich das Engagement von starkenPartnern wie REWE und den Kunden auch zukünftig sein wird. Wirbedanken uns bei jedem einzelnen Tüten-Spender", sagt Jochen Brühl,Vorsitzender der Tafel Deutschland e.V.REWE zeigt durch eine Vielzahl von Aktivitäten das ganze Jahr übersoziale Verantwortung. Dazu gehören Projekte, Sponsorings undSpendenaktionen, die Kindern und Jugendlichen, die Hilfe benötigen,zugutekommen, aber auch Fairtrade- und UTZ-Produkte, die dieheimische Landwirtschaft durch den Ausbau regionaler und lokalerSortimente unterstützen.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell