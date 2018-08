REWE und Arla bringen ersten Bio-Fruchtjoghurt ohne Zuckerzusatz in die Regale

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Köln (ots) - REWE senkt systematisch den Zuckergehalt in denEigenmarkenprodukten und sucht auch das Gespräch mitMarkenartikel-Herstellern, um das Thema "Weniger Zucker"voranzutreiben. Dabei setzt REWE nun auch auf eine Produktneuheit derMolkereigenossenschaft Arla Foods: Der Fruchtjoghurt der Marke ArlaBio enthält ausschließlich Bio-Joghurt und Bio-Früchte. Sonst nichts.Auf den Zusatz von Zucker, Aromen oder anderen Stoffen wieVerdickungsmitteln wird komplett verzichtet. Damit besteht dasProdukt zu 100 Prozent aus natürlichen Zutaten.Die Produktinnovation wird deutschlandweit ab September in denersten vier Monaten im deutschen Lebensmitteleinzelhandelausschließlich in allen REWE-Märkten erhältlich sein. "UnsereZuckerreduktionsinitiative hat eine noch größere Wirkung, wenn wirauch mit großen Markenherstellern zusammenarbeiten. Deshalb sind wirmit unseren Partnern aus der Industrie in ständigem Austausch zu demThema. Wir freuen uns sehr, dass unsere Bemühungen bereits in diesemJahr erste Früchte tragen. Der enge Austausch mit Arla Foods hat unsgezeigt, dass es noch viel Spielraum gibt, bei Produkten den Zuckerzu reduzieren oder wie in diesem Fall eine echte Markeninnovation inunsere Märkte zu bringen. Mit dem Arla Bio Fruchtjoghurt wird bei unszunächst exklusiv ein Produkt erhältlich sein, das ganz aufZuckerzusatz verzichtet", sagt Hans-Jürgen Moog, Einkaufschef beiREWE."Verbraucher wollen keine künstlichen Produkte und keine langenZutatenlisten. Sondern Produkte aus natürlichen Zutaten, wiehausgemacht. Der neue Arla Bio Fruchtjoghurt mit vielen Bio Früchtenbietet echten, natürlichen Genuss ohne den Zusatz von Zucker und istin dieser Form einzigartig im Markt. Mit dieser weiterenProduktinnovation im Kühlregal setzen wir konsequent aufProduktklarheit und Natürlichkeit, ein zentraler Bestandteil unsererMarkenphilosophie. Wir freuen uns sehr, dass wir für den ProduktstartREWE als Partner gewinnen konnten und gemeinsam auch das Themaweniger Zucker voranbringen können", erklärt Markus Mühleisen,Deutschland-Chef von Arla Foods.Der Arla Bio Fruchtjoghurt kommt allein mit natürlichem Zucker,bestehend aus Frucht- und Milchzucker, aus. Mit 25 ProzentFruchtanteil enthält der Joghurt je nach Geschmacksrichtung von Naturaus nur 6,8 bis 7,7 g Zucker je 100 g - und damit rund die Hälfteweniger als die beliebtesten Marken-Fruchtjoghurts der Deutschen , dabei Arla auf den Zusatz von weiterem Zucker verzichtet wird. ZurMarkteinführung gibt es den Bio-Joghurt im 150 g Becher in denGeschmacksrichtungen Erdbeere, tropische Früchte und rote Früchte.Die REWE-Zuckerreduktionsstrategie möchte einen relevanten Beitragdazu leisten, die Gesamtaufnahme an Zucker bei den Verbrauchern zureduzieren. Möglich machen das neben dem Angebot vonzuckerreduzierten Markenprodukten die vielen populären Eigenmarken,auf deren Rezepturen das Handelsunternehmen direkten Einfluss nehmenkann. So hat REWE bereits 2017 damit begonnen, alle relevantenEigenmarkenprodukte zu überprüfen. Bis zum Ende des Jahres werdenbereits über 100 zuckerreduzierte Eigenmarkenprodukte bei REWEerhältlich sein. Zu diesen gehören vor allem Molkereiprodukte undSpeiseeis, Cerealien und alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Bis 2020sollen für alle relevanten REWE-Eigenmarken Produkte mit reduziertemZuckergehalt verfügbar sein. Gespräche mit Lieferanten zurZuckerreduktion in Markenprodukten werden fortgeführt.Weitere Informationen zur REWE-Initiative:https://presse.rewe.de/artikel/rewe-reduziert-zucker-eigenmarken/http://ots.de/19vyCRÜber REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiterin rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.