REWE setzt Zeichen für Schutz, Erhalt und Förderung lokaler Produzenten

Köln / Berlin (ots) -- Lokal-Partnerschaft definiert verbindlich Zusammenarbeit zwischen kleinenLieferanten undMarktverantwortlichen vor Ort- Kaufleute und Lokalitätsbeauftragte fungieren als Ansprechpartner, Vermittlerund praktischeHelfer für ListungPremiere auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin: Mit der "REWELokal-Partnerschaft" stellt REWE eine neue Form der lokalen Zusammenarbeit vor.Als Vorreiter im deutschen Lebensmitteleinzelhandel fördert die Genossenschaftmit der "Lokal-Partnerschaft" lokale Lieferanten und Erzeuger, definiertverbindlich die Zusammenarbeit und leistet somit auch einen Beitrag zurBewahrung landwirtschaftlicher Strukturen. Das Prinzip ist einfach: dieREWE-Kaufleute, Marktmanager und "Lokalitätsbeauftragte" in den Regionenverbinden heimische Lieferanten oder örtliche Erzeugergemeinschaften mit ihremREWE- Markt in der Nähe. Sie helfen etwa beim Vertrieb durch die Listung vonProdukten oder fungieren als direkter Ansprechpartner vor Ort."Die Lokal-Partnerschaft bietet lokalen Lieferanten und Erzeugern eineverbindliche Orientierungshilfe in ihren Geschäftsbeziehungen zu Kaufleuten oderMarktmanagern von REWE. Damit bekennen wir uns zu unserer lokalen Verantwortungund zur nachhaltigen Zusammenarbeit mit kleineren lokalen Lieferanten undErzeugergemeinschaften aus dem direkten Umfeld unserer Märkte. Wir setzen einZeichen für Schutz, Erhalt und Förderung lokaler landwirtschaftlicherStrukturen. Darüber hinaus bieten wir eine verlässliche Orientierung für dieZusammenarbeit kleinerer und mittlerer Erzeuger mit der REWE", sagt ErichStockhausen, Aufsichtsratsvorsitzender der REWE Group und REWE-Kaufmann."Mit der Partnerschaft schaffen wir die Rahmenbedingungen, die es kleinen undlokalen Betrieben erleichtern, ihre Produkte direkt über die REWE-Märkte - auchin kleinen Mengen - zu vertreiben: individuell, unkompliziert und schnell. Damitfördern wir nicht nur lokales Wirtschaften oder bieten Erzeugern vor Ort einenweiteren Absatzkanal. Wir wollen auch nachhaltig Mehrwerte schaffen, sei esdurch kurze Lieferwege, Wertschöpfung im ländlichen Raum oder mehr Tier- oderUmweltschutz", so Peter Maly, bei REWE als Bereichsvorstand für den Vertriebverantwortlich.Mit der "Lokal-Partnerschaft" möchte REWE das Fachwissen und die handwerklichenFähigkeiten der heimischen Wirtschaft bewahren sowie lokalen Akteurenlangfristige Planungssicherheit anbieten. Peter Maly: "Unsere Kaufleute undMarktmanager sind tief in ihren Städten und Gemeinden verwurzelt. Schon deshalbliegt ihnen eine enge Zusammenarbeit mit Landwirten und Betrieben aus dem Umlandihrer Märkte sehr am Herzen."Bei der praktischen Umsetzung setzt REWE auf die speziell geschaffenen"Lokalitätsbeauftragten" in Zusammenarbeit mit den Kaufleuten und denMarktmanagern. Gemeinsam stellen sie ihren lokalen Lieferanten vielseitigeHilfsmittel und Unterstützung zur Verfügung, um Synergien zu nutzen und um inenger, vertrauensvoller Zusammenarbeit gemeinsam zu wachsen. Dadurch konntensich bereits einige kleinere lokale Lieferanten, die zu Beginn derZusammenarbeit oft nur wenige Märkte belieferten, zu relevanten regionalenWirtschaftsakteuren entwickeln.Die REWE "Lokal-Partnerschaft" (rewe.de/regional) deckt vier verschiedeneThemenfelder ab, die in der täglichen Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren einewichtige Rolle spielen - von der Gestaltung der Lieferbeziehungen über dieBezahlung von Lieferanten bis hin zur partnerschaftlichen Vermarktung undUmsetzung gemeinsamer Projekte zum Schutz von Tier oder Umwelt. Das erleichtertes heimischen Anbietern und Lieferanten, ihre Produkte direkt über die Märkte -auch in geringen Mengen - zu vertreiben: einfach, individuell, unkompliziert undohne Zwischenhändler.Zudem hat die REWE Group Rechtsanwalt Andreas von Máriássy als externenOmbudsmann bestellt. Lokale Akteure können sich bei Unklarheiten oder Problemenan ihn wenden. Er ist auch Compliance-Beauftragter der Genossenschaft(https://www.rewe-group.com/de/unternehmen/compliance). Zu seinen Aufgabengehört unter anderem, alle Hinweise, die bei ihm eingehen, zu prüfen und mit derREWE Group die weitere Vorgehensweise abzuklären. Übrigens schützt derOmbudsmann auf Wunsch die Identität von Hinweisgebern, denen durch seineInanspruchnahme auch keine Kosten entstehen.Mit der "Lokal-Partnerschaft" setzt die REWE Group einen Meilenstein in derlokalen Zusammenarbeit des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Nicht nurkleine, lokale Lieferanten und Erzeuger profitieren davon. Auch Kunden findenganz individuell die heimischen Produkte, die sie vor Ort kennen und schätzen,direkt im Markt in ihrer Nachbarschaft.Fotos zur Pressemitteilung finden Sie im Pressebereich von rewe.de in derMediendatenbank: https://presse.rewe.de/mediendateien/.Über REWE:Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern undüber 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmenim deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oderdurch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- undTouristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte dasUnternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22europäischen Ländern präsent.