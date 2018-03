Köln (ots) -Das Prinzip: Ein Produkt kaufen und einem Menschen in Not helfenKonsum ist teilbar. Und sozial, wenn der Kauf eines Produktsgleichzeitig einem Menschen in Not hilft. Einfach teilen und wissen,wo die Hilfe ankommt: Das ist ab Montag (12.03.) mit REWE und "share"möglich. Denn REWE bietet bundesweit in über 3.000 Märkten und imREWE Lieferservice exklusiv als einziger Lebensmitteleinzelhändler inDeutschland Produkte der sozialen Marke "share" an. DerenSpendenprinzip ist einfach und transparent: Für jedes verkaufteProdukt der Marke wird einem Menschen in Not mit einem gleichwertigenProdukt oder Service geholfen. Per Tracking- und QR-Code auf denVerpackungen kann außerdem nachvollzogen werden, wo die Produkteherkommen und wo die Hilfe hingeht.Gemeinsam mit dem Berliner Start-up "share", seinem GründerSebastian Stricker und dessen Team engagiert sich REWE fürnachhaltigeren Konsum. Mit drei verschiedenen Produkten könnenREWE-Kunden "share" und damit Not leidende Menschen unterstützen:Natürliches Mineralwasser (still oder medium) in der 1-Liter Flasche,glutenfreie Bio-Nussriegel in den Sorten Honig & Mandel, Kirsche &Mandel und Kokosnuss & Physalis sowie vegane Handseife in denDuftrichtungen Mandarine & Rosmarin, Limette & Koriander und Vanille& Patschuli."Wir freuen uns und sind sehr stolz dieses Start-up unterstützenzu können. Die Leidenschaft, das Engagement und die Begeisterung desGründers Sebastian Stricker haben mich sofort überzeugt, die Ideeeiner sozialen Lebensmittelmarke in unseren REWE-Märkten umzusetzen.Der Ansatz mit dem "1+1-Prinzip" ist unkompliziert undnachvollziehbar für den Verbraucher. Mit jedem Kauf kann gleichzeitigeinem Menschen in Not geholfen werden. Das finde ich großartig.Gemeinsam mit "share" möchten wir mit dieser Kooperation möglichstvielen bedürftigen Personen helfen", so Lionel Souque,Vorstandsvorsitzender der REWE Group.Mit dem Kauf eines "share"-Produktes ist automatisch einegleichwertige Spende verbunden. Für jede verkaufte Flasche "shareNatürliches Mineralwasser" wird in Kooperation mit derHilfsorganisation "Aktion gegen den Hunger" einem Menschen in Not einTag Trinkwasser ermöglicht, zum Beispiel durch den Bau von Brunnen.Für jeden "share Bio-Nussriegel", der über das Kassenband geht, wirdin Kooperation mit der "Berliner Tafel e. V." und "Aktion gegen denHunger" eine Mahlzeit an einen bedürftigen Menschen verteilt. Und fürjede verkaufte "share vegane Handseife" erhält ein Mensch in Not einStück Seife, oft in Kombination mit Hygiene-Trainings an Schulen.Alle Produkte der Marke "share" (bis auf der Bio-Nussriegel Honig& Mandel) sind vegan und ohne Zusatzstoffe. Auf die Herkunft, Zutatenund Inhaltsstoffe wurde besonders geachtet. Das Mineralwasser stammtaus einem Familienbetrieb in den Allgäuer Alpen und die Handseife voneinem Familienbetrieb in Augsburg. Zudem kommt die Handseife ohneParabene und Silikone aus und enthält nur natürliche ätherische Öle.Die PET-Flaschen des Mineralwassers sind aus mindestens 25 Prozentrecyceltem Material."share" ist ein Start-up aus Berlin, das sich dem sozialen Konsumverschrieben hat. Neben REWE ist auch dm Partner der sozialen Marke.Über REWE:Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE-Märkten gehört die REWE MarktGmbH zu den führenden Unternehmen im deutschenLebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oderdurch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rück- und Fotoanfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell