REWE hat die besten Märkte Deutschlands

Köln (ots) - Unabhängige Studie bescheinigt Spitzenplatz beimPreis-Leistungs-VerhältnisREWE ist in der Kombination von Service und Preis führend imdeutschen Lebensmitteleinzelhandel. Zu diesem Ergebnis kommt dieStudie "Lebensmittelmärkte 2017", die das Deutsche Institut fürService-Qualität (DISQ) im Auftrag des Nachrichtensender n-tverstellt hat.In der Studie heißt es zur Begründung: "Als günstigsterVollsortimenter mit überzeugendem Service erzielte Rewe den Testsieg(Qualitätsurteil: "gut"). Die Mitarbeiter nahmen sich ausreichendZeit für die Kunden, beantworteten alle Fragen korrekt und gabenindividuelle Auskünfte. Das Angebot war sowohl in puncto Sorten- undMarkenauswahl als auch in Hinblick auf Bio-Produkte und Frischwarenvielfältig. In allen getesteten Märkten gab es Fleisch- undKäsetheken mit Bedienung. Darüber hinaus waren die Lebensmittel ineinem ansprechenden Zustand. Das Filialumfeld fiel durch saubereRäumlichkeiten sowie eine übersichtliche Warenpräsentation positivins Gewicht. Zudem standen stets kostenfreie Parkplätze zurVerfügung. Die Märkte waren im Durchschnitt 14,5 Stunden pro Taggeöffnet."Für die Studie hat das unabhängige und verbraucherorientierte DISQvon Oktober 2016 bis Januar 2017 bundesweit jeweils zehn Märkte von13 Lebensmitteleinzelhandelsketten unter die Lupe genommen, ohne dassdiese von den Testern etwas mitbekamen. In die Bewertung gingen dieAnalyseergebnisse zu Service und Preisen gleichgewichtig ein. Aspekteder Servicequalität waren das Angebot (Sortimentsvielfalt, aktuelleAktionsangebote etc.), die Kommunikationsqualität (Freundlichkeit,Hilfsbereitschaft etc.), der Kompetenzgrad (Fachkunde, individuelleAuskunft etc.), der Aktivitätsgrad (Warte- und Öffnungszeiten) sowiedie Qualität des Umfelds (Warenpräsentation, Sauberkeit etc.). Basisfür die Preiserhebung und -bewertung war ein repräsentativerWarenkorb mit 30 Produkten. Bei der Erstellung der Studie arbeitetedas DISQ mit Prof. Dr. Thomas Liebetruth von der HochschuleRegensburg zusammen. Im Gesamtergebnis belegt REWE mit 78,4 vonmaximal 100 erreichbaren Punkten den Spitzenplatz im Ranking.Über REWE:Mit einem Umsatz von 17,7 Mrd. Euro (2015), rund 119.000Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE MarktGmbH zu den führenden Unternehmen im deutschenLebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oderdurch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell