REWE hat bald Milch mit dem Tierschutzlabel

Köln (ots) - Zertifizierung für mehr Tierwohl in derMilchviehhaltungREWE bietet ab September unter der Eigenmarke REWE Beste WahlWeide- und Frischmilch mit dem Tierschutzlabel an. Die Milch wirddurch den Deutschen Tierschutzbund (DTB) zertifiziert. DieFrischmilch in der Halbliter-Packung ist vom Start an nahezubundesweit in den REWE-Märkten verfügbar mit Ausnahme von Hessen,Rheinhessen und Nordbayern. Die Weidemilch ist in Nordrhein-Westfalensowie in Teilen von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz erhältlich.Neben dem Label "Für Mehr Tierschutz" trägt die Weidemilch zusätzlichdas "Pro Weideland"-Siegel. Nach dessen Kriterien müssen die Küheunter anderem mindestens 120 Tage im Jahr täglich mindestens sechsStunden auf der Weide verbringen. Beide Labels stehen für höhereTierwohl-Standards.Mit den Zertifizierungen fördert REWE bessere Haltungsbedingungenvon Milchkühen, die weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen,und leistet so als Handelsunternehmen einen Beitrag, langfristigbessere Standards in der Nutztierhaltung umzusetzen. Das Verbot derAnbindehaltung, des Enthornens ohne lokale Betäubung undSchmerzmittelgabe sowie des Schlachtens trächtiger Kühe sind nureinige Beispiele dafür. Darüber hinaus wird es Verbrauchernerleichtert, tiergerechter erzeugte Produkte besser zu erkennen.Perspektivisch sollen weitere Milchprodukte von REWE mitverbesserten Tierwohlkriterien in den Handel kommen.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiterin rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de