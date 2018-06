Köln (ots) - Supermarkt in Schwarmstedt und Center in Egelsbachgewinnen BranchenpreisDer REWE-Supermarkt in Schwarmstedt und das REWE Center inEgelsbach haben Deutschlands beste Käsetheken. Die Fachzeitschrift"Lebensmittel Praxis" verlieh ihnen am Dienstag (12.06.) in ihrerjeweiligen Kategorie den "Käse-Star 2018". Damit werdenüberdurchschnittliche Leistungen in einer der anspruchsvollstenAbteilungen im Lebensmitteleinzelhandel honoriert.Bewertungskriterien sind Qualität, Frische, Freundlichkeit,ansprechende Warenpräsentation, Sortimentskompetenz undWirtschaftlichkeit.Auf verhältnismäßig kleiner Fläche zeigt der REWE-Supermarkt inSchwarmstedt die größtmögliche Angebotsvielfalt bei Käse. Allein inder Servicetheke stehen rund 300 Sorten zur Auswahl. Weitere 54Sorten vorverpackter Käse im Selbstbedienungsschrank und 46 Sorten inTruhen sollten keinen Wunsch unerfüllt lassen. Mit kreativenAufbauten und Verkostungsaktionen wird regelmäßig auf Neuheiten undSpezialitäten im Sortiment aufmerksam gemacht. Sei es solche aus derRegion, aus biologischer Erzeugung, aus bestimmten Ländern oder ausder Eigenproduktion. Der 2001 eröffnete REWE am Rande der LüneburgerHeide gewann den "Käse-Star" in der Kategorie "bis 2.500 qm".In der Kategorie "über 5.000 qm" ließ das REWE Center in Egelsbachdie Konkurrenz hinter sich. Dort ist die Käsetheke zehn Meter langund die Möglichkeiten des Profilierungssortiments werden vollausgeschöpft. Weit über 300 Artikel sind in Bedienung erhältlich,rund 90 als Prepack-Käse. Mal produziert im nahen Hungen oder auch inden USA. Eine zweite Theke ist selbst hergestelltenFrischkäsevariationen vorbehalten. Darüber hinaus wird Käse liebevollaffiniert und somit zu exklusiven Geschmackserlebnissen. Um dieKunden stets kompetent beraten zu können oder auch aktives Verkaufenzu erlernen, wird viel Wert auf regelmäßige Schulungen derMitarbeiter gelegt.Mit der Branchenauszeichnung "Käse-Star" prämiert die"Lebensmittel Praxis" seit mehr als 30 Jahren die bundesweit bestenKäsetheken in verschiedenen Kategorien. Grundlage für dieEntscheidungen der Jury waren nicht nur die Bewerbung, sondern auchunangekündigte Testbesuche in den Märkten.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiterin rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell