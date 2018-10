REWE führt bundesweit Mehrwegfrischenetz als Alternative zum Knotenbeutel ein

Köln (ots) - Weiterer Schritt der Plastikreduzierung im Obst- undGemüsesortimentREWE erleichtert den Kauf von unverpacktem Obst und Gemüse. Zudiesem Zweck hat das Unternehmen als erster großerLebensmittelhändler in Deutschland bundesweit Mehrwegfrischenetzeeingeführt. Mit dieser hygienischen und praktischen Alternative zumKnotenbeutel haben die Kunden die Möglichkeit, Einwegplastikeinzusparen."Immer mehr Menschen suchen Lösungen, wie sie im Alltag denPlastikmüll reduzieren können. Wir sehen uns hier in der Pflicht, demKundenbedürfnis gerecht zu werden und unsere vielfältigen Initiativenzur Plastikreduktion weiterhin mit großem Nachdruck zu verfolgen",betont Daniela Büchel, die als Mitglied der Geschäftsführung der REWEMarkt GmbH unter anderem auch den Bereich Nachhaltigkeitverantwortet. "Wir sind daher sehr stolz darauf, nach der Abschaffungder Plastiktragetasche bei REWE mit dem Mehrwegfrischenetz nun aucheine Alternative zu den dünnen Plastiktütchen im Obst- undGemüsesortiment anbieten zu können." Die Verwendung desMehrwegfrischenetzes wird vom NABU empfohlen.Der Einführung vorausgegangen war im Oktober und November 2017 einsiebenwöchiger Test in mehr als 100 REWE-Märkten, bei dem einVorgängermodell angeboten wurde. Auf Basis der Testergebnisse hatREWE über Monate daran gearbeitet, wie sich das Mehrwegfrischenetz,seine Praxistauglichkeit für die Kunden und Marktmitarbeiter sowiedie Form seiner Präsentation im Markt und damit die Akzeptanz beimVerbraucher weiter verbessern lassen. Büchel: "Bei bundesweit mehrals 3.300 REWE-Märkten und deren Unterschiedlichkeit ist diegleichzeitige Einführung der Mehrwegfrischenetze ein komplexesVorhaben, das auch Zeit brauchte."Die Mehrwegfrischenetze kosten im Zweierpack 1,49 Euro und werdenzusätzlich zu den Knotenbeuteln angeboten. Der Kunde hat somit dieWahl. Wer sich für die Mehrwegalternative entscheidet, kann das Netzimmer wieder zum Obst- und Gemüse-Einkauf in allen REWE-Märktenverwenden. Beim Abwiegen an der Kasse wird die entsprechende Tara desNetzes automatisch vom Warengewicht abgezogen. Dafür ist am Netz einBarcode-Etikett fest angenäht, das vom Kunden deshalb auch nichtentfernt oder unkenntlich gemacht werden sollte. Darüber hinausverfügt es über ein weiteres Etikett mit Verbraucherinformationen(u.a. Material- und Waschhinweise), das mittels Perforation einfachabtrennbar ist.REWE arbeitet an vielfältigen Initiativen zur Reduktion vonPlastikverpackungen und zum Ressourcenverbrauch. Die bisherbekannteste Maßnahme ist sicherlich die Abschaffung derPlastiktragetaschen an den Kassen der Supermärkte in 2016, mit derREWE Branchenvorreiter war. Weitere sind das "Natural Labeling", alsodas Kennzeichnen mit Laser, von Avocados und Süßkartoffeln, dieReduzierung von Folienstärken sowie die Umstellung vonFolienverpackung auf Klebebanderolen oder Klebeetiketten bei Bananen.Ebenso gehört der Einsatz von Graspapier bei den Schachtelnverpackter Äpfel oder von Recyclat bei Plastikflaschen für z. B.Flüssigwaschmittel zu den Initiativen. REWE hat als ersterLebensmittelhändler in diesem Monat mit der sozialen Marke "share"die erste Mineralwasserflasche eingeführt, die vollständig ausAltplastik (Recyclat) besteht. Sie verbraucht keine neuen Ressourcenwie Rohöl und schließt so den Kreislauf aus Produktion und Recycling.Auch bei Einwegverpackungen setzt REWE zusammen mit PENNY und toomBaumarkt Zeichen und möchte bis 2020 sämtlichesPlastik-Einweggeschirr aus dem Sortiment streichen. Darunter fallenalle Einweg-Teller, -Becher, -Schalen und -Besteck aus Plastik, vondenen jährlich insgesamt 146 Millionen Stück innerhalb der REWE Groupverkauft werden. Mögliche Alternativen sind perspektivisch ausGraspapier, Palmblatt, Holz oder landwirtschaftlichen Agrarresten.Alle drei Unternehmen haben darüber hinaus im Juli bekanntgegeben,Plastik-Trinkhalme sukzessive aus dem Verkauf zu nehmen. Mit demVerzicht spart die REWE Group zukünftig in ihren Märkten über 42Millionen Einweg-Plastikhalme pro Jahr ein. Ab Frühjahr 2019 bietetder Konzern Alternativen aus FSC/PEFC-zertifiziertem Papier,Weizengras oder Edelstahl in seinen Sortimenten an.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell