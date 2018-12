Köln (ots) - Kooperation mit Weingut "Napier Vineyards" kommtFarmarbeitern zuguteFür REWE sind langfristige Kooperationen mit Lieferanten die Basisdafür, die Lebensbedingungen von Menschen in den Produktionsländernnachhaltig zu verbessern - zum Beispiel in Südafrika: Das WeingutNapier Vineyards erfüllt sowohl hohe Qualitäts- als auchSozialstandards und produziert exklusiv für REWE den Rotwein "14Homes". Der Name steht für ein Projekt, das wegweisend für dengesamten südafrikanischen Weinbau ist. Denn der Erzeuger am Kap derGuten Hoffnung hat den Farmarbeitern und ihren Familien 14 moderneWohnhäuser als Zuhause errichtet. Darüber hinaus trägt das Weingutdie Kosten für die Schul- und Ausbildung der Kinder und verbessertsomit ihre Zukunftsperspektive. Die Sozialleistungen werden unteranderem aus den Verkaufserlösen von "14 Homes" finanziert. Diefruchtig-reife, würzige und weiche Cuvée aus den Rebsorten CabernetSauvignon und Merlot ist ab sofort bundesweit in ausgewähltenREWE-Märkten erhältlich.Die Arbeitsbedingungen auf vielen Weingütern in Südafrika sindoftmals besorgniserregend. Die Farmarbeiter arbeiten für einen Lohn,mit denen sie ihre Familien unzureichend versorgen können, und werdenhäufig krank. Anders ist es bei Napier Vineyards. "SozialeGerechtigkeit steht bei uns vor größtmöglichen Profit. Die Weine, diein unseren Weinbergen entstehen, sollen auch denen Freude machen, diesie erzeugen. Deshalb investieren wir einen guten Teil unsererEinnahmen in die Lebensqualität unserer Mitarbeiter", erklärt LeonBester, Geschäftsführer und Weinmacher bei Napier Vineyards. "REWEnimmt die Verantwortung als Handelsunternehmen sehr ernst und nimmtdort Einfluss, wo dies möglich ist", erläutert Hans-Jürgen Moog, derbei REWE für das Einkaufs- und Warengeschäft verantwortlich ist."Unser Ziel ist es, den Anteil an nachhaltigeren Produkten in unserenSortimenten sukzessive zu erhöhen und diese zu attraktiven Preisenanzubieten. In der Zusammenarbeit mit Napier Vineyards sehen wirdaher ein Leuchtturmprojekt, wie sich neue ökologische und sozialeStandards etablieren lassen."Jedes der 14 Häuser verfügt über einen Garten, ein Badezimmer,eine voll eingerichtete Küche und einen Kamin. Weitere Projektedienen der Verbesserung der Ernährung, der Vereinbarkeit von Berufund Familie sowie der Bildung. So soll im nächsten Schritt eineKinderkrippe für Kleinkinder, ein Fonds für Studienstipendien fürFarmarbeiterkinder sowie ein gemeinsamer Gemüsegarten für alleMitarbeiter eingerichtet werden.Napier Vineyards liegt in der einzigartigen Weinregion Wellingtonim Western Cape Südafrikas. Seinen Namen verdankt das Weingut SirGeorge Napier, Gouverneur des Kaps der Guten Hoffnung von 1837 bis1843. Am Fuße der Hawequa Mountains bewirtschaftet Napier Vineyardsrund 90 Hektar Weinberge, bestockt mit internationalen Rebsorten. DerFokus liegt dabei auf einer konsequenten Ertragsregulierung und einemsorgsamen Umgang mit der Natur. Es ist die Kombination aus Kraft undEleganz, die den gesamten Herstellungsprozess der Weine bei NapierVineyards beeinflusst. Die reiche Bodenvielfalt rund um NapierVineyards ermöglicht eine perfekte Kombination von Rebsorte undTerroir. Jegliche Arbeit in den Weinbergen ist darauf ausgerichtetden individuellen Charakter der Rebsorten zu unterstützen. Dieskreiert besonders gut balancierte, charakterstarke Weine. DieseLeidenschaft für deren Heimat und den Wein kann man schmecken. Vierauthentische Produktlinien reflektieren die Vielfalt von Südafrika:Die Lion Creek Weine für jeden Tag, die international inspiriertenSingle Vineyard Weine Chardonnay und Cabernet Sauvignon, die mehrfachausgezeichnete Bordeaux Cuvée Red Medallion sowie das high-end Cuvéeunter dem Sir George-Label.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiterin rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.Für Rückfragen:REWE-Pressestelle, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell